Người phụ nữ nghỉ hưu trồng cả “núi gừng” trong thùng phuy cũ: 8 tháng thu gần 8kg, hàng xóm kéo sang học theo vì quá vừa đẹp vừa “có lộc”

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc sống chậm lại một cách buồn tẻ. Với nhiều người trung niên, đó lại là thời điểm bắt đầu những thú vui mới - vừa giúp tinh thần vui vẻ hơn, vừa tiết kiệm chi tiêu, thậm chí mang lại cảm giác "nhà có sinh khí". Câu chuyện của một người phụ nữ họ Trương ở Quảng Đông (Trung Quốc) gần đây đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội vì quá gần gũi: Từ một củ gừng mua ở siêu thị, bà đã trồng thành cả một "núi gừng" ngay trong thùng phuy dầu bỏ đi.

Từ cảm giác trống rỗng sau nghỉ hưu đến thú vui khiến cả khu phố tò mò

Dì Trương năm nay ngoài 50 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, bà từng có khoảng thời gian cảm thấy "không biết phải làm gì tiếp theo". Không còn lịch làm việc dày đặc, không còn cảnh sáng đi tối về, bà bắt đầu thấy căn nhà quá yên tĩnh.

Giống rất nhiều phụ nữ trung niên khác, bà tìm niềm vui bằng cách xem video nấu ăn, dọn nhà và trồng cây trên mạng. Một lần tình cờ nhìn thấy video hướng dẫn trồng gừng thủy canh, bà quyết định thử làm cho vui.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ mọc được vài mầm xanh là thích rồi", dì Trương kể.

Không ngờ, từ một củ gừng nhỏ đặt trong đĩa nước, bà lại mở ra cả một "dự án nghỉ hưu" đúng nghĩa.

Chỉ với một củ gừng và chiếc đĩa có nước

Cách làm của dì Trương khiến nhiều người bất ngờ vì… quá đơn giản.

Bà chọn một củ gừng còn tươi, đặt vào chiếc đĩa sâu lòng rồi đổ nước ngập phần đáy. Mỗi ngày thay nước một lần để tránh úng và giữ sạch.

Khoảng gần một tuần sau, những mầm xanh đầu tiên bắt đầu nhú lên.

Dì Trương cho biết giai đoạn đầu rất quan trọng vì rễ còn yếu. Nếu nóng vội mang đi trồng ngay, cây dễ hỏng hoặc chậm phát triển. Vì vậy bà tiếp tục kiên nhẫn chờ thêm vài ngày để bộ rễ trắng cứng cáp hơn.

Khi những mầm gừng cao dần và rễ đã bám dày, bà mới chuyển sang bước tiếp theo: Trồng vào thùng lớn.

Thùng bỏ đi trở thành "vườn gừng mini" giữa sân nhà

Thay vì mua chậu đắt tiền, dì Trương tận dụng thùng dầu ăn cũ trong nhà. Bà đục lỗ dưới đáy để thoát nước rồi tự phối đất trồng bằng những nguyên liệu rất quen thuộc:

- Mùn lá

- Cát

- Phân hữu cơ từ bã mè lên men

Loại đất này tơi xốp, giữ ẩm tốt nhưng không bị bí. Theo kinh nghiệm của bà, gừng đặc biệt thích kiểu đất nhẹ và thoáng khí.

Sau khi đặt các nhánh gừng xuống đất, bà tưới đẫm nước lần đầu để cây "ổn định rễ", rồi đặt thùng ở nơi có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt trực tiếp.

"Gừng không thích nắng quá mạnh. Chỉ cần sáng vừa đủ là lá đã xanh rất đẹp", bà chia sẻ.

8 tháng sau: Thu hoạch khiến cả xóm bất ngờ

Điều thú vị là càng về sau, bụi gừng càng phát triển mạnh. Lá mọc dày, xanh mướt như cây cảnh. Nhiều người đi ngang còn tưởng bà đang trồng tre mini hoặc một loại cây phong thủy nào đó.

Sau khoảng 8 tháng, khi đào thử một góc đất lên, dì Trương bất ngờ vì những củ gừng bên dưới đã phát triển rất lớn.

Cuối cùng, cả thùng gừng cho thu hoạch gần 7–8kg gừng tươi.

Không chỉ đủ dùng quanh năm cho gia đình, bà còn chia cho hàng xóm, bạn bè xung quanh.

Một người hàng xóm vui vẻ nói: "Đây đâu còn là trồng rau nữa, đúng là trồng vận may".

Vì sao nhiều phụ nữ trung niên bắt đầu thích trồng những loại cây "vừa ăn được vừa có lộc"?

Những năm gần đây, xu hướng trồng cây tại nhà đang quay trở lại mạnh mẽ, đặc biệt với phụ nữ tuổi 45–60.

Không còn chạy theo những chậu hoa đắt tiền hay thú chơi cầu kỳ, nhiều người thích các loại cây:

- Dễ sống

- Có thể ăn được

- Giúp tiết kiệm chi tiêu

- Mang cảm giác thư giãn

- Tạo "sinh khí" cho nhà cửa

Gừng là một trong những loại cây được yêu thích vì đáp ứng đủ những yếu tố đó.

Trong quan niệm Á Đông, gừng còn mang ý nghĩa về sự bền bỉ, ấm áp và sức sống lâu dài. Nhiều gia đình xưa thậm chí còn trồng gừng trước sân như một cách cầu mong mọi việc thuận lợi, con cháu học hành tiến bộ.

Với người trung niên, cảm giác mỗi ngày nhìn cây lớn lên cũng giống như một cách "làm đầy thời gian" sau nghỉ hưu – nhẹ nhàng nhưng không vô nghĩa.

Một thú vui nhỏ nhưng giúp nhiều người thấy cuộc sống dễ chịu hơn

Điều khiến câu chuyện của dì Trương được chia sẻ nhiều không nằm ở chuyện thu hoạch được bao nhiêu kg gừng.

Thứ khiến nhiều người đồng cảm hơn là cảm giác: Sau nghỉ hưu, bà vẫn tìm được niềm vui riêng cho mình.

Không phải đầu tư lớn. Không cần sân vườn rộng. Không cần kỹ thuật phức tạp.

Chỉ một củ gừng, một chiếc thùng cũ và vài tháng kiên nhẫn cũng đủ khiến góc nhà trở nên xanh hơn, vui hơn và có cảm giác "đời sống vẫn đang tiếp tục nảy mầm".

Với nhiều phụ nữ trung niên, có lẽ đó mới là điều đáng giá nhất.