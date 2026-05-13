6 loại quả mùa hè bước vào chính vụ, vừa rẻ vừa ngon, cứ ra chợ là mua được

Mùa hè là thời điểm nhiều loại trái cây bước vào chính vụ nên vừa ngon ngọt, dễ mua lại có giá “mềm” hơn hẳn so với các thời điểm khác trong năm. Đây cũng là lúc nhiều loại quả đạt độ chín tự nhiên, nhiều nước và giàu dinh dưỡng nhất. Nếu đang muốn mua trái cây vừa ngon vừa tiết kiệm, dưới đây là 6 loại quả mùa hè rất đáng tranh thủ thưởng thức khi đang vào mùa rộ.

1. Dưa hấu

Dưa hấu là một trong những loại quả đặc trưng nhất của mùa hè. Thời tiết càng nóng, nhu cầu ăn dưa hấu càng tăng vì loại quả này có vị ngọt mát, nhiều nước và giúp giải nhiệt rất tốt. Vào chính vụ, dưa hấu thường có ruột đỏ đậm, vị ngọt rõ và ít bị xốp. Giá bán cũng dễ chịu hơn so với đầu mùa nên nhiều gia đình thường mua nguyên quả để ăn dần hoặc ép nước uống. Ngoài việc giúp bổ sung nước cho cơ thể, dưa hấu còn chứa vitamin C, vitamin A và nhiều chất chống oxy hóa.

2. Dứa

Mùa hè cũng là thời điểm dứa vào vụ ngon nhất trong năm. Dứa chính vụ thường thơm rõ, mắt nở đều và có vị ngọt thanh thay vì chua gắt. Đây là loại quả rất dễ ăn, có thể dùng trực tiếp hoặc chế biến thành nước ép, sinh tố, chè hay các món nấu cùng thịt cá. Dứa còn chứa enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa khá tốt nên được nhiều người yêu thích. Khi mua dứa, nên chọn quả có mùi thơm tự nhiên, phần cuống còn tươi và mắt dứa nở lớn.

3. Vải

Nhắc đến trái cây mùa hè, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vải. Đây là loại quả có tính mùa vụ rõ rệt, thường vào rộ từ khoảng tháng 5 đến tháng 7. Vải ngon có phần cùi dày, mọng nước, vị ngọt đậm và mùi thơm đặc trưng. Những năm được mùa, giá vải khá rẻ nên nhiều gia đình mua ăn trực tiếp, làm chè hoặc bảo quản lạnh để dùng dần. Hiện nay phổ biến nhất là vải thiều và vải u hồng. Khi mua nên chọn chùm còn tươi, cuống xanh và vỏ không bị thâm quá nhiều.

4. Ổi

Ổi là loại quả được nhiều người yêu thích vào mùa nóng vì có vị thanh mát, giòn ngọt và khá dễ ăn. Đặc biệt, ổi chứa lượng vitamin C rất cao, thậm chí nhiều hơn cả cam nếu tính trên cùng khối lượng. Vào mùa hè, ổi thường giòn hơn, ít chát và giá cũng khá rẻ. Nhiều người thích ăn ổi trực tiếp, chấm muối ớt hoặc ép nước uống giải nhiệt. Khi mua nên chọn quả cầm chắc tay, vỏ xanh sáng hoặc hơi ngả vàng nhẹ.

5. Thanh long

Thanh long là loại trái cây phổ biến vào mùa hè nhờ vị ngọt nhẹ, dễ ăn và chứa nhiều nước. Loại quả này có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố hoặc trộn salad đều hợp. Hiện nay phổ biến nhất là thanh long ruột trắng và ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ thường ngọt đậm hơn, còn ruột trắng có vị thanh mát và giá mềm hơn. Một ưu điểm lớn của thanh long là khá dễ ăn, không quá ngọt gắt nên phù hợp với nhiều người.

6. Xoài

Nhắc đến trái cây mùa hè chắc chắn không thể bỏ qua xoài. Đây là thời điểm nhiều loại xoài bước vào mùa ngon nhất như xoài cát, xoài keo, xoài tượng hay xoài Úc. Xoài chín có vị ngọt thơm đặc trưng, thịt dày và màu vàng đẹp mắt. Trong khi đó, xoài xanh lại được nhiều người thích ăn cùng muối ớt hoặc làm gỏi. Vào mùa rộ, xoài thường có giá dễ mua hơn rất nhiều so với trái vụ, vừa ngon vừa đáng tiền.