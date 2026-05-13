Nữ phụ hot nhất nhì màn ảnh Hàn: Khí chất "perfect queen", đời thường xinh đỉnh, style đẹp hết nước chấm

Gong Seung Yeon là một trong những nữ phụ được quan tâm nhất màn ảnh Hàn hiện tại, cô gây chú ý khi đảm nhận vai Đại phi Yoon Yi Rang trong phim Perfect Crown (tựa Việt: Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21) . Nữ diễn viên ghi điểm nhờ diễn xuất chắc tay cùng tạo hình đầy quyền lực, toát lên khí chất sang trọng từ ánh mắt, thần thái cho đến giọng nói. Nhiều khán giả nhận xét vai Đại phi như được "đo ni đóng giày" cho Gong Seung Yeon khi từ nhan sắc đến khí chất đều toát lên hình tượng "perfect queen" đúng nghĩa. Mỹ nhân sinh năm 1993 đã thể hiện trọn vẹn vẻ cao quý, quyền lực nhưng vẫn đầy cuốn hút của nhân vật, càng xem càng thấy cuốn hút khó rời mắt.

Trên phim quyền lực và sắc sảo là vậy, ngoài đời Gong Seung Yeon lại ghi điểm với vẻ đẹp nhẹ nhàng và hài hòa. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn cùng những đường nét mềm mại, nữ tính. Chiều cao 1m65 cùng vóc dáng thon gọn giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Những outfit đời thường của Gong Seung Yeon thường mang tông dịu mắt, trẻ trung và xinh xắn, càng làm nổi bật hình ảnh nữ tính, gần gũi ngoài đời thực. Từ hình tượng Đại phi quyền lực trên màn ảnh cho đến một Gong Seung Yeon dịu dàng đời thường, cô đều khiến khán giả khó rời mắt.

Nếu yêu thích style của nữ diễn viên, chị em có thể tham khảo một vài outfit dưới đây.

Phong cách đời thường của Gong Seung Yeon hướng đến sự thoải mái và năng động nhưng vẫn rất cuốn hút. Nữ diễn viên đặc biệt yêu thích quần jeans vì dễ mặc, trẻ trung và mang lại cảm giác phóng khoáng. Trong set đồ này, cô kết hợp áo mỏng ôm nhẹ bên trong cùng sơ mi kẻ sọc dáng rộng khoác ngoài, tạo vẻ ngoài tự nhiên và thư giãn. Quần jeans xanh giúp tổng thể thêm thời thượng mà vẫn thoải mái, trong khi chiếc túi tote màu đỏ trở thành điểm nhấn nổi bật, giúp outfit đơn giản không bị nhạt nhòa.

Vẫn trung thành với công thức áo mỏng bên trong và sơ mi khoác ngoài quen thuộc, lần này Gong Seung Yeon tạo cảm giác mới mẻ khi phối cùng quần jeans lửng trẻ trung. Nữ diễn viên khéo kết hợp boots cao cổ, giúp tổng thể outfit thêm cá tính, năng động và có điểm nhấn hơn.

Gong Seung Yeon chọn phối váy dài cùng quần theo phong cách layer trẻ trung và thời thượng. Để tổng thể thêm nổi bật, cô khoác ngoài một chiếc áo gile sáng màu, tạo cảm giác vừa năng động vừa hiện đại. Set đồ mang vibe nhẹ nhàng, trendy, rất phù hợp để diện khi đi dạo phố, đi chơi cuối tuần.

Gong Seung Yeon gợi ý cho chị em set đồ thanh lịch, trẻ trung với áo gile phối cùng quần suông dáng rộng. Cô ưu tiên những gam màu trơn dễ mặc như nâu, be, đen hay trắng để tổng thể trông tinh tế và hiện đại. Kiểu outfit này có thể kết hợp linh hoạt cùng giày cao gót để tăng vẻ thanh lịch hoặc mix với loafer cho cảm giác năng động mà vẫn thời thượng.

Blazer là một trong những món đồ “must-have” trong tủ đồ của phái nữ và Gong Seung Yeon cũng không ngoại lệ. Nữ diễn viên chọn diện nguyên cây đen với gam màu trung tính tối giản nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút. Cô phối thêm mũ beret cùng tai nghe bản lớn, giúp tổng thể outfit mang nét thanh lịch pha chút cá tính, rất hợp với vibe dạo phố mùa lạnh.