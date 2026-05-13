Bí kíp chăm sóc da từ BLACKPINK: 4 thói quen đơn giản nhưng giúp làn da luôn căng mịn, rạng rỡ

Không chỉ nổi tiếng với âm nhạc và phong cách thời trang, các thành viên của BLACKPINK còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi làn da gần như không tì vết. Dù lịch trình dày đặc, thường xuyên makeup và di chuyển liên tục, họ vẫn duy trì được làn da căng bóng, khỏe khoắn. Bí quyết không nằm ở những sản phẩm quá đắt đỏ, mà đến từ các thói quen chăm sóc da khoa học và đều đặn mỗi ngày.

1. Kim Jisoo: Cấp ẩm sâu - "chìa khóa" cho làn da căng mịn

Jisoo nổi tiếng với làn da mịn màng, trong trẻo. Bí quyết lớn nhất của cô chính là tập trung cấp ẩm. Jisoo thường xuyên sử dụng mặt nạ giấy để bổ sung độ ẩm nhanh chóng cho da, đặc biệt sau những ngày quay chụp dài hoặc khi da có dấu hiệu mệt mỏi. Việc đắp mặt nạ không chỉ giúp da "uống nước" tức thì mà còn cải thiện độ đàn hồi, giúp lớp makeup trở nên mịn hơn. Tuy nhiên, Jisoo không lạm dụng mà duy trì tần suất hợp lý, kết hợp với các sản phẩm dưỡng ẩm khác để giữ da luôn trong trạng thái cân bằng. Làn da đủ ẩm chính là nền tảng giúp hạn chế nếp nhăn và mang lại vẻ ngoài tươi trẻ.

2. Rosé: Làm sạch 2 bước - nền tảng của mọi chu trình skincare

Rosé đặc biệt chú trọng bước làm sạch. Cô luôn duy trì phương pháp double cleansing - làm sạch hai bước với dầu tẩy trang và nước tẩy trang hoặc sữa rửa mặt. Đây là cách giúp loại bỏ hoàn toàn lớp makeup, kem chống nắng và bụi bẩn tích tụ sau một ngày dài. Theo Rosé, nếu da không được làm sạch kỹ, mọi bước dưỡng phía sau đều trở nên kém hiệu quả. Double cleansing giúp lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế mụn và tạo điều kiện để các dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Đây cũng là bước quan trọng giúp làn da luôn trong trạng thái khỏe mạnh, ít gặp vấn đề.

3. Jennie Kim: Chú trọng nguồn nước - chi tiết nhỏ tạo khác biệt lớn

Jennie lại có một bí quyết khá đặc biệt: cô quan tâm đến chất lượng nước dùng để rửa mặt. Việc sử dụng nước đã được lọc giúp hạn chế các tạp chất, kim loại nặng hoặc clo có thể gây kích ứng da. Dù đây là bước nhiều người thường bỏ qua, nhưng Jennie cho rằng làn da tiếp xúc trực tiếp với nước mỗi ngày, nên chất lượng nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến độ khỏe của da. Nhờ chú ý đến chi tiết này, làn da của cô ít gặp tình trạng kích ứng, giữ được độ mịn màng và ổn định.

4. Lisa: Ứng dụng công nghệ - nâng cao hiệu quả dưỡng da

Lisa là người yêu thích các thiết bị làm đẹp hiện đại. Cô thường sử dụng máy đẩy tinh chất để tăng khả năng thẩm thấu của serum và kem dưỡng. Công nghệ này giúp dưỡng chất đi sâu hơn vào da, thay vì chỉ nằm trên bề mặt. Nhờ đó, các sản phẩm dưỡng da phát huy hiệu quả tốt hơn, giúp da căng bóng và săn chắc. Tuy nhiên, Lisa cũng lưu ý không nên lạm dụng mà chỉ sử dụng với tần suất hợp lý để tránh gây áp lực lên da.

Điểm chung trong bí quyết của các thành viên BLACKPINK là sự đơn giản nhưng nhất quán.Từ việc cấp ẩm đầy đủ, làm sạch kỹ lưỡng, chú ý đến nguồn nước cho đến ứng dụng công nghệ, tất cả đều hướng tới mục tiêu giữ cho làn da khỏe mạnh từ bên trong. Không cần phải sở hữu những sản phẩm xa xỉ, bạn vẫn có thể học hỏi và áp dụng những thói quen này vào routine hàng ngày. Khi hiểu làn da của mình và chăm sóc đúng cách, việc sở hữu làn da căng mịn, rạng rỡ như các idol Hàn Quốc hoàn toàn nằm trong tầm tay.