Người phụ nữ liên tiếp nhận cuộc gọi yêu cầu chuyển 136 triệu đồng với yêu cầu "không được nói chuyện với ngân hàng"

Ngày 10/11, Công an phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an gọi điện thoai lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 136 triệu đồng.

Trước đó, Công an phường Đạo Thạnh nhận được tin báo, bà V.T.T.P. (SN 1962, ngụ: phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) thường xuyên nhận được các cuộc gọi của người lạ tự xưng là Công an thông báo về việc bà P có liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền với tổng số tiền lên đến 136 triệu đồng. Đáng nói, các đối tượng này còn dàn dựng bối cảnh Cơ quan điều tra đang làm việc rồi gọi điện thoại video cho nạn nhân hòng đe dọa tinh thần.

Nội dung các đối tượng yêu cầu bà P. phải làm theo

Đối tượng lừa đảo này yêu cầu bà P. ra ngân hàng để gửi tiền xác minh đồng thời chúng yêu cầu bà P. không được tiết lộ thông tin với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị bắt giữ, xử lý hình sự. Các đối tượng liên tục đe dọa và yêu cầu bà P. khi ra ngân hàng không được nói chuyện nhiều với nhân viên ngân hàng.

Khi ra ngân hàng yêu cầu phải chuyển số tiền là 136 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp (tự xưng là số tài khoản của Viện Kiểm sát) để chứng minh tài sản hợp pháp, “phục vụ công tác điều tra” với nội dung chuyển khoản là “chuyển tiền đám cưới” để nhân viên ngân hàng không nghi ngờ. Do bị đe dọa và thao túng tâm lý, bà P. đã chuẩn bị số tiền trên và định đến ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản mà đối tượng yêu cầu.

Sau khi nghe bà P. trình bày xong, Công an phường Đạo Thạnh đã trấn an tinh thần, giải thích, làm rõ bản chất vụ việc và khẳng định đây là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản cho bà P. hiểu, ngăn chặn không để nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu của chúng. Đồng thời, Công an phường cũng đã tuyên truyền cho bà P. về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an phường Đạo Thạnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội, đặc biệt là những cuộc gọi mạo danh cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền. Khi gặp tình huống tương tự hoặc có nghi vấn, người dân cần tỉnh táo trước mọi yêu cầu của các đối tượng và liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời.