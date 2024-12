Người phụ nữ hoảng loạn gom hết vàng trong nhà đi bán sau khi nghe điện thoại

Ngày 20/12, Công an phường Hưng Long (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ) cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng thủ đoạn giả danh công an để gọi điện đe dọa nạn nhân yêu cầu chuyển tiền.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 18/12, bà Đ.T.H. (SN 1952, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đến tiệm vàng ở phường Hưng Long để bán vòng, nhẫn, dây chuyền...

Sau khi bán vàng , người phụ nữ nhờ chủ tiệm vàng chuyển hết số tiền vào tài khoản cho một người xưng là công an.

Khi thấy người phụ nữ có biểu hiện bất thường, tỏ ra lo sợ, chủ tiệm vàng đã gọi điện báo Công an phường Hưng Long vì nghi ngờ có thể nạn nhân bị lừa đảo .

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hưng Long đã tới gặp người phụ nữ. Làm việc với công an, bà H. cho biết, bà nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại khác nhau xưng là trung úy Trần Chí Cường thuộc Công an thị xã Chơn Thành và thông báo cho bà biết có một đối tượng liên quan đến mua bán hàng y tế, hàng kém chất lượng đã bị bắt.

Người tự xưng là công an nói rằng, đối tượng bị bắt đã khai nhận dùng số điện thoại của bà H. để liên lạc thực hiện các hoạt động phạm tội và có chuyển khoản nhiều lần qua tài khoản bà H. Đối tượng gọi điện còn đọc số điện thoại, căn cước công dân của bà H. và kết nối zalo cho bà H. nói chuyện trực tiếp qua hình ảnh một đồng chí trung tá công an.

Thấy đối tượng mặc đồ công an, bà H. lo sợ nên đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng quay video tiền, vàng vòng cho đối tượng xem. Đối tượng yêu cầu bà H. chuyển số tiền 35 triệu đồng qua số tài khoản cho đối tượng nếu không sẽ bị bắt tạm giam.

Công an phường Hưng Long đã chỉ ra đây là hành vi lừa đảo và kịp thời ngăn chặn, bảo vệ tài sản cho người phụ nữ.