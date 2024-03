Người phụ nữ định "chặt chém" khách Tây 200 ngàn cho một túi táo nhỏ bị xử phạt

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Minh Hoài – quyền Chủ tịch UBND phường Bưởi cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, bằng những biện pháp nghiệp vụ, công an kinh tế quận Tây Hồ và công an phường Bưởi đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người bán hàng rong và mời người này về trụ sở công an phường làm việc, cùng với sự tham gia của công chức tư pháp hộ tịch của phường.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà B.T.L (quê xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), hiện trú phường Phúc Xá (Ba Đình). Bà L. thường xuyên đi bán rong khu vực đường Thanh Niên - Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám.

Bà L. tại cơ quan chức năng (Ảnh: Báo Giao thông)

Trong quá trình làm việc, bà L đã thừa nhận hành vi ứng xử của mình không đúng, đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về Hà Nội đối với du khách nước ngoài.

Sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm, UBND phường Bưởi đã xử phạt hành chính 150.000 đồng đối với bà L về lỗi bán hàng rong.

"Vì bà L đã trả lại tiền cho khách nên chúng tôi chỉ xử phạt hành vi vi phạm về trật tự đô thị, đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu bà L cam kết sẽ không tái phạm hành vi này.

Qua vụ việc này, chúng tôi cũng nhắc nhở, tuyên truyền những người kinh doanh trên địa bàn phường tuân thủ đúng quy định trong hoạt động bán hàng, không được bán hàng rong tại nơi không đúng quy định, có thái độ, ứng xử văn minh, thanh lịch để góp phần làm đẹp hình ảnh Thủ đô" , vị quyền Chủ tịch UBND phường Bưởi cũng thông tin với báo Giao thông.

Trước đó, vào ngày 15/3, trên mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip về việc du khách nước ngoài mua táo của một xe hàng rong trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) suýt bị người bán “chặt chém” với giá 200 nghìn đồng cho một túi táo nhỏ. Ban đầu, người phụ nữ này chỉ mời hai du khách thử ăn nhưng sau khi hai du khách hỏi giá bao nhiêu, do không hiểu tiếng Anh nên bà L. chỉ gật đầu rồi đưa túi táo cho khách và cầm lấy tờ 200 nghìn đồng.

Vụ việc được chia sẻ trên MXH

Tuy nhiên sau đó, nhận ra túi táo có số lượng khá ít, nữ du khách đã muốn trả lại ngay khi người bán vừa dắt xe hàng rời đi. Người này lập tức đưa thêm các món khác nhưng du khách liên tục lắc đầu và muốn nhận lại số tiền ban đầu nhưng không được. Chứng kiến sự việc, một nam nhân viên bảo vệ gần đó đã đến, khuyên người bán hàng trả lại tiền cho vị du khách.

Sau khi clip lan truyền trên mạng đã gây xôn xao dư luận, nhiều người đã lên án hành động của người phụ nữ bán hoa quả, gây ra hình ảnh không đẹp cho du lịch Hà Nội.