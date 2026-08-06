Người phụ nữ đến ngân hàng rút 350 triệu sau khi gặp lại bạn cũ trên MXH, nhân viên lập tức báo công an

Ngay cả khi công an xuất hiện, chị vẫn không tin mình bị bạn cũ lừa.

Mới đây, một vụ lừa đảo được công an và nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn, đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng.

Nạn nhân trong câu chuyện là Chen - Một người phụ nữ ở Hàng Châu, Trung Quốc. Trước đó, Chen bất ngờ gặp lại một người được cho là “bạn học cũ” thông qua một nền tảng mạng xã hội.

Sau một thời gian trò chuyện, người này bắt đầu chia sẻ với Chen về việc mình kiếm được tiền nhờ một hình thức “đầu tư nội bộ”. Theo lời giới thiệu, đây được cho là một cơ hội đầu tư không phải ai cũng có thể tiếp cận, nhưng nếu tham gia đúng thời điểm thì có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Người “bạn cũ” sau đó chủ động rủ Chen cùng tham gia để kiếm tiền và làm giàu.

Những lời mời gọi này dường như đã khiến Chen tin tưởng. Cô không nghĩ rằng người đang trò chuyện với mình có thể là kẻ lừa đảo, bởi đối phương là bạn học cũ và liên tục tạo cảm giác thân quen trong quá trình trao đổi. Cho rằng đây là một cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao, Chen quyết định chuẩn bị tiền mặt để tham gia. Cô tới ngân hàng và làm thủ tục rút 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng), dự định sử dụng toàn bộ số tiền này cho khoản đầu tư mà người bạn cũ giới thiệu.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đúng lúc Chen vừa rút tiền xong và vẫn còn ở trong khu vực ngân hàng, cảnh sát đã kịp thời xuất hiện.

Trước đó, Trung tâm Chống lừa đảo thuộc Công an quận Lâm Bình, thành phố Hàng Châu nhận được thông tin cảnh báo về một người phụ nữ trong khu vực đang thực hiện giao dịch rút một khoản tiền mặt lớn với biểu hiện bất thường. Cơ quan chức năng nghi ngờ người này có thể đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo viễn thông nên nhanh chóng triển khai lực lượng tới ngân hàng để xác minh.

Tại sảnh ngân hàng, cảnh sát tìm thấy Chen ngay sau khi cô vừa hoàn tất việc rút tiền và chưa rời đi.

Shen Lujie - Cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tangqi, Công an quận Lâm Bình, cho biết ngay từ khi tiếp xúc, lực lượng chức năng đã nhận thấy những biểu hiện đáng ngờ của Chen. Khi được hỏi về mục đích rút một khoản tiền lớn, Chen trả lời khá vòng vo, sau đó bất ngờ nhắc tới việc số tiền này được dùng để đầu tư cùng một người “bạn học cũ”.

“Cô ấy nói chuyện khá ấp úng và đột nhiên nhắc rằng số tiền là để đưa cho một người bạn học cũ. Lúc đó, chúng tôi đã phần nào xác định được rằng Chen có khả năng đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo” - Shen Lujie cho biết.

Cảnh sát nhanh chóng xác nhận Chen chính là người nằm trong diện cần được bảo vệ. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ bản thân Chen lúc này vẫn hoàn toàn không nhận ra mình đang rơi vào một cái bẫy. Khi cảnh sát đề nghị kiểm tra thêm thông tin liên quan đến cuộc trò chuyện và nền tảng mà cô sử dụng, Chen phản đối. Cô không muốn lực lượng chức năng tiếp cận điện thoại, cũng không muốn cho xem ảnh hoặc thông tin trên nền tảng mạng xã hội.

Theo Shen Lujie, thời điểm đó Chen “rất chống đối”, không muốn các thành viên trong tổ công tác tiếp xúc với điện thoại của mình. Trước tình huống này, cảnh sát quyết định đưa Chen về đồn để tiếp tục tìm hiểu và giải thích.

Shen Lujie

Trên đường đi, các cán bộ liên tục trò chuyện với Chen, đồng thời đưa ra những trường hợp có thủ đoạn tương tự để giúp cô hiểu rõ hơn về cách thức những vụ lừa đảo kiểu này diễn ra. Sau một thời gian được thuyết phục, Chen dần nhận ra rằng khoản đầu tư mà người bạn cũ giới thiệu thực chất có nhiều dấu hiệu bất thường và bản thân cô có nguy cơ đã bị lừa.

May mắn, nhờ hệ thống cảnh báo và sự phối hợp kịp thời giữa ngân hàng với cơ quan công an, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn. Sau khi hiểu rõ sự việc, Chen đã mang toàn bộ 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) tiền mặt vừa rút gửi trở lại vào tài khoản tiết kiệm.

Nếu cảnh sát không kịp thời can thiệp, khoản tiền này rất có thể đã được chuyển cho đối tượng lừa đảo và việc thu hồi sau đó sẽ khó khăn hơn nhiều.

Vụ việc cũng cho thấy một thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng vẫn có thể đánh trúng tâm lý của nhiều người: lợi dụng danh tính của người quen để tạo dựng lòng tin, sau đó dẫn dụ nạn nhân tham gia các hình thức đầu tư được quảng cáo là có khả năng mang lại lợi nhuận cao.

Đáng chú ý, trong trường hợp của Chen, chính mối quan hệ “bạn học cũ” lại trở thành yếu tố khiến cô giảm cảnh giác. Việc đối phương xuất hiện trên mạng xã hội với một danh tính quen thuộc khiến lời mời đầu tư ban đầu không giống một cuộc tiếp cận từ người xa lạ. Khi câu chuyện dần chuyển sang tiền bạc, Chen cũng đã tin tưởng đến mức sẵn sàng rút một khoản tiền lớn bằng tiền mặt.

Theo cảnh sát, những lời hứa hẹn về việc có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, nhận mức hoàn vốn lớn từ các hoạt động trực tuyến hoặc đầu tư với lợi nhuận cao đều là những dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác. Khi gặp tình huống nghi ngờ, người dân nên dừng giao dịch và chủ động liên hệ đường dây chống lừa đảo 96110 để được tư vấn, thay vì tiếp tục làm theo hướng dẫn của đối phương.

(Nguồn: Beijing Daily)