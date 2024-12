Người phụ nữ bị chồng bạo hành 16 lần trong 2 năm đến thương tật vĩnh viễn

Một người phụ nữ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bị chồng bạo hành 16 lần trong vòng hai năm, khiến cô phải sống chung với túi hậu môn giả suốt đời. Vụ án gây chấn động dư luận này đã được Tòa án Nhân dân quận Vũ Hầu, thành phố Thành Đô xét xử sơ thẩm công khai vào thứ Sáu (ngày 27 tháng 12) và tuyên án kẻ bạo hành 11 năm tù. Đây là vụ án bạo hành đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc trong thời gian dài.

Tòa án Nhân dân quận Vũ Hầu đã kết án bị cáo họ Hạ 9 năm 10 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 1 năm 6 tháng tù về tội ngược đãi. Tổng hợp hình phạt là 11 năm tù giam. Tòa cũng chấp nhận yêu cầu bồi thường dân sự của nguyên đơn họ Tạ với tổng số tiền là 379.819 nhân dân tệ (tương đương 1,3 tỷ đồng).

Theo trang tin tức The Paper, bị cáo họ Hạ đã tuyên bố sẽ kháng cáo ngay tại tòa. Nạn nhân, cô Tạ, cho biết cô sẽ kháng cáo phần dân sự của bản án và bày tỏ sự không hài lòng với phần hình sự. Cô dự định sẽ đề nghị Viện kiểm sát kháng nghị bản án này.

Cô Tạ bị chồng cũ bạo hành nghiêm trọng suốt 2 năm nhưng mãi mới có thể thoát ra.

2 năm địa ngục

Vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm vào thứ Tư (ngày 25 tháng 12). Trước phiên tòa, nạn nhân Tạ đã bày tỏ mong muốn tòa án nghiêm trị chồng cũ, thậm chí bày tỏ công khai mong hắn sẽ nhận bản án tử hình.

Anh trai của cô Tạ cho biết, trong phiên tòa, kẻ bạo hành họ Hạ đã không thừa nhận hậu quả do hành vi bạo lực của mình gây ra cho vợ cũ. Ví dụ, về tình trạng suy thận của cô Tạ, luật sư bào chữa cho rằng đó có thể là do nguyên nhân sức khỏe bản thân cô Tạ hoặc do ăn uống, dùng thuốc không đúng cách. Viện kiểm sát cho rằng bị cáo họ Hạ “không có tình tiết tự thú, đề nghị xử lý nghiêm minh theo pháp luật”.

Cô Tạ và chồng cũ kết hôn vào tháng 5 năm 2021. Trong vòng hai năm sau khi kết hôn, cô Tạ đã phải chịu đựng 16 lần bạo hành gia đình với mức độ khác nhau. Cô Tạ đã nhiều lần yêu cầu ly hôn nhưng không thành.

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2023, cô Tạ đã đến Tòa án quận Vũ Hầu, thành phố Thành Đô để nộp đơn xin lệnh bảo vệ cá nhân và đơn ly hôn. Tuy nhiên, do không thể nộp sổ hộ khẩu của chồng cũ nên thủ tục chưa được hoàn tất.

Sau khi rời tòa án vào cùng ngày, cô Tạ đã bị chồng cũ theo dõi và bị hắn lôi vào một khách sạn để tiếp tục bạo hành cho đến khi được các công nhân sửa chữa khách sạn phát hiện và báo cảnh sát vào ngày hôm sau. Đây là lần bạo hành nghiêm trọng nhất mà cô Tạ phải chịu đựng, khiến cô bị gãy xương sườn, đứt tá tràng, tắc ruột non và phải sống chung với túi hậu môn giả suốt đời.

Nạn nhân công khai các thông tin của mình trước truyền thông.

Theo giấy chứng nhận bệnh tình do Bệnh viện Hiện đại Tứ Xuyên cấp, cô Tạ có tổng cộng 21 vị trí bị thương trên cơ thể, bao gồm: dập nát gan trái lan rộng kèm xuất huyết, dập tá tràng kèm vỡ, dập nát hồi manh tràng và hồi tràng cuối lan rộng kèm vỡ phải cắt bỏ, dập tụy đầu và phổi, xuất huyết dưới nhện, dập não, viêm phúc mạc cấp, dập thận trái, vẹo vách ngăn mũi, gãy ba xương sườn bên trái và chấn động não.

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2023, gia đình cô Tạ đã mang bệnh án ban đầu và nhiều giấy báo bệnh tình nguy kịch đến đồn cảnh sát để trình báo. Cơ quan công an quận Vũ Hầu, thành phố Thành Đô đã quyết định triệu tập kẻ bạo hành họ Hạ, sau đó tạm giữ hình sự và chuyển giao cho Viện kiểm sát quận. Vào tháng 1 năm nay, Viện kiểm sát đã truy tố Hạ về tội cố ý gây thương tích và tội ngược đãi.

Theo các bài báo, sau khi bị bắt, chồng cũ đã gửi thư từ trại giam cho cô Tạ, mong cô viết thư xin giảm nhẹ hình phạt. Anh trai của cô Tạ cho biết cho đến nay, họ vẫn chưa cảm nhận được sự hối lỗi hay ăn năn từ kẻ bạo hành và gia đình hắn.

Vào ngày 31 tháng 5 năm nay, Tòa án quận Vũ Hầu đã quyết định cho phép cô Tạ và kẻ bạo hành họ Hạ ly hôn, con gái do cô Tạ nuôi dưỡng.

Nguồn: The Paper