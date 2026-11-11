Người phụ nữ 67 tuổi bị các hãng xe công nghệ khóa tài khoản: Câu chuyện phía sau

Câu chuyện về người phụ nữ 67 tuổi mưu sinh bằng nghề chạy xe công nghệ tại TP.HCM hiện đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Những ngày qua, mạng xã hội đặc biệt chú ý tới câu chuyện của người phụ nữ 67 tuổi, quê ở Đồng Tháp - bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Theo nội dung bài biết, bà Ánh đã có hơn 23 năm gắn bó với công việc chạy xe và giao hàng.

Chiếc xe máy đã trở thành phương tiện mưu sinh, giúp bà chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình. Suốt nhiều năm, bà Ánh gắn bó với nghề xe ôm truyền thống. Ai thuê chuyến nào, bà nhận chuyến ấy, chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống và chăm lo cho con. Khi các ứng dụng giao hàng, xe công nghệ phát triển, bà cũng tìm cách thích nghi để tiếp tục công việc.

Tuy nhiên thời gian gần đây, các tài khoản xe ôm công nghệ của bà lần lượt bị khóa vì vượt quá giới hạn độ tuổi quy định. Bà đành quay về nghề xe ôm truyền thống, đón khách ở những nơi gần nhà và các trạm xe buýt, chỉ nhận những chuyến phù hợp với sức khỏe. Những cuốc xe không còn đều đặn, thu nhập cũng bấp bênh hơn.

(Ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến câu chuyện của bà Ánh, thông tin trên Thanh Niên, đại diện một nền tảng gọi xe công nghệ xác nhận bà Ánh từng đăng ký tham gia ứng dụng từ năm 2021 và ngừng hoạt động từ năm 2023. Theo đại diện đơn vị này, tài khoản của bà Ánh bị hệ thống tạm khóa do không hoạt động trong thời gian dài, theo quy chế vận hành chung của nền tảng, chứ không phải vì lý do tuổi tác.

Bên cạnh đó trưa 9/11, cũng thông tin trên Thanh Niên, đại diện một hãng xe khác cung cấp thêm thông tin về chính sách tiếp nhận đối tác tài xế lớn tuổi. Vị đại diện cho hay đối với tài xế sinh năm 1964 trở về trước, hãng vẫn tiếp nhận đăng ký và hoạt động bình thường, không giới hạn độ tuổi.

Tuy nhiên, đối tác tài xế cần bổ sung giấy khám sức khỏe dành cho người lái xe theo quy định tại Thông tư 36 để hoàn tất hồ sơ đăng ký, nhằm đảm bảo điều kiện sức khỏe tốt nhất khi tham gia giao thông.

Từ những phản hồi trên, có các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bà Ánh bị các hãng xe công nghệ đồng loạt khoá tài khoản chỉ vì lớn tuổi là chưa có cơ sở khẳng định.