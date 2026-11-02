Người ngoài ngành bước vào nghề môi giới: "Tấm đệm" lương cứng Vinhomes hóa giải nỗi lo sinh kế ra sao?

Rời bỏ công việc quen thuộc để bước chân vào nghề môi giới bất động sản, người mới không chỉ cần quyết tâm mà còn cần một bệ phóng đủ vững để giải tỏa áp lực sinh kế ban đầu.

Đặc biệt giữa giai đoạn thị trường đang điều chỉnh, chính sách của Vinhomes hỗ trợ lương cứng lên tới 8,5 triệu đồng/tháng đang trở thành "tấm đệm an toàn" để các tân binh yên tâm bám trụ và gặt hái thành công.

Hóa giải nỗi lo sinh kế trước mắt để an tâm tích lũy giá trị lâu dài

Sau nhiều năm làm kế toán doanh nghiệp tại Hà Nội, chị Lê Thúy Vân (sinh năm 1994) quyết định rẽ hướng sang môi giới bất động sản. Hơn 6 năm gắn bó với nghề, chị nhận ra những tích lũy từ công việc cũ không hề mất đi mà trở thành lợi thế cạnh tranh sắc bén. Kỹ năng làm việc với con số, khả năng phân tích dòng tiền và đánh giá bài toán tài chính giúp chị tư vấn sắc sảo, tự tin hơn khi đối thoại cùng khách hàng. Bên cạnh mức thu nhập đột phá, môi trường địa ốc còn mở ra cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội chất lượng cao và tích lũy kiến thức kinh tế dài hạn.

Tuy nhiên, đây chưa từng là hành trình trải hoa hồng. Chị Vân thừa nhận người mới rất dễ nản lòng ở những tháng đầu khi chưa phát sinh giao dịch, trong khi chi phí sinh hoạt thường nhật vẫn phải trang trải. Nếu thiếu kiên trì, làm việc với tâm thế "thử sức cho vui" mà không có nguồn tài chính dự phòng, người làm nghề sẽ nhanh chóng bị đào thải bởi bài toán cơm áo gạo tiền.

Do đó, nhiều sale kỳ cựu trong nghề đều cho rằng bước đi khôn ngoan nhất của người mới là chọn đầu quân cho những đơn vị phân phối chiến lược của Vinhomes. Đây là một trong những số ít nơi trên thị trường hiện nay – thiết lập chính sách lương cứng 7 triệu/tháng với nhân viên chưa đóng bảo hiểm và 8,5 triệu/tháng với nhân viên đã đóng bảo hiểm. Chính sách vượt trội này giúp các chuyên viên tư vấn độc quyền Vinhomes xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ "đứt gánh thu nhập" hay cảnh đơn độc tự bơi trong những tháng đầu học việc.

Các chính sách vượt trội của Vinhomes giúp các môi giới có nguồn thu nhập ổn định trong giai đoạn đầu vào nghề.

Trong khi đó, chị Bích Chi, người từng có thời gian làm quản lý và tu nghiệp tại Nhật Bản trước khi bén duyên với địa ốc từ năm 2019 cho rằng đào tạo chính quy là chìa khóa rút ngắn con đường thành công. Tham gia phân phối các dòng sản phẩm quy mô lớn như Vinhomes, chị được đội ngũ quản lý kèm cặp sát sao từ kiến thức quy hoạch, kinh tế vĩ mô cho đến kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng cao cấp.

Bước ngoặt đáng nhớ của chị Chi là thương vụ tư vấn thành công căn biệt thự đơn lập tại dự án Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Những câu hỏi chuyên sâu từ khách hàng thượng lưu buộc chị phải xâu chuỗi toàn bộ diễn biến thị trường và tính toán tỉ mỉ bài toán gia tăng giá trị. "Nghề môi giới hiện nay không đơn thuần là giới thiệu sản phẩm. Người tư vấn phải hiểu đúng trăn trở của khách hàng, kết nối thông tin thị trường với giải pháp tài chính thực tế thì mới tạo dựng được uy tín lâu dài", chị Chi đúc kết.

Hệ thống bài bản: Điểm tựa hóa giải rủi ro cho người mới

Thực tế câu chuyện của chị Vân hay chị Chi phản ánh một xu hướng dịch chuyển lớn: thị trường bất động sản đang thu hút mạnh mẽ nhân lực từ tài chính, ngân hàng, marketing, kế toán và kinh doanh tự do. Tuy nhiên, để những nhân sự chuyển ngành không rơi vào cảnh "tự bơi" rồi chìm dần, vai trò của môi trường làm việc và cơ chế bảo trợ tài chính mang tính quyết định.

Đánh giá về bước chuyển dịch này, ông Nguyễn Anh Quê – Chủ tịch Tập đoàn G6, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam – nhận định nghề môi giới đang bước vào giai đoạn thanh lọc mang tính bước ngoặt, từ hoạt động tự phát sang mô hình chuyên nghiệp hóa với những đòi hỏi khắt khe về năng lực hành nghề.

Theo Chủ tịch Tập đoàn G6, chuẩn hóa nghề môi giới sẽ mở ra cơ hội phát triển bền vững cho những người làm việc nghiêm túc trong hệ thống bài bản.

Hệ thống khung pháp lý mới từ Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản đi vào thực tiễn đã tạo hành lang vững chắc để chuẩn hóa thị trường. Ông Quê dự báo tỷ lệ môi giới đáp ứng các tiêu chuẩn chứng chỉ và đạo đức nghề nghiệp có thể tăng lên 50% vào năm 2027 và chạm mốc 80% vào năm 2030.

Theo ông Quê, khi tiêu chuẩn thị trường ngày càng khắt khe, cơ hội lớn nhất sẽ thuộc về những người nghiêm túc biết "đứng trên vai người khổng lồ". Trong đó, các đơn vị phân phối chiến lược của những chủ đầu tư quy mô như Vinhomes sở hữu lợi thế áp đảo nhờ nguồn hàng dồi dào, pháp lý minh bạch và giá trị thương hiệu bảo chứng. Điểm tựa này giải phóng chuyên viên tư vấn khỏi nỗi lo đứt đoạn nguồn cung hay mất thời gian đi giải trình rủi ro pháp lý, giúp họ tự tin tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng.

Chọn đồng hành cùng chủ đầu tư uy tín như Vinhomes là chọn điểm tựa vững chắc về nguồn hàng, pháp lý minh bạch và thương hiệu bảo chứng, để chuyên viên tư vấn an tâm phát triển sự nghiệp và bứt phá thu nhập.

Đặc biệt, không dừng lại ở nguồn hàng, cơ chế trợ lực tài chính trực tiếp từ chủ đầu tư chính là "bước ngoặt chưa từng có tiền lệ". Trong khi mặt bằng chung của thị trường bất động sản từ trước đến nay hầu hết vẫn gắn liền với định kiến "làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không giao dịch là trắng tay", thì lực lượng sales bán hàng độc quyền cho Vinhomes được hỗ trợ chi phí lương cứng trong 4 tháng đầu.

Mức lương sàn cố định này đóng vai trò như một chiếc "phao cứu sinh" tài chính, tương đương thu nhập của nhân viên văn phòng, giúp người mới chuyển ngành cởi bỏ hoàn toàn gánh nặng sinh hoạt phí ban đầu. Khi sinh kế được bảo đảm, chuyên viên tư vấn sẽ không bị cuốn vào tâm lý ép doanh số, "chèo kéo" hay làm ăn chộp giật, mà có thể an tâm dành 100% tâm trí trau dồi nghiệp vụ, học nghề tử tế và tư vấn chuẩn xác giá trị thực cho người mua.

"Thị trường càng chuyên nghiệp thì cơ hội càng dành cho những người thực sự nghiêm túc. Khi tiêu chuẩn hành nghề được nâng cao, người môi giới có thực lực, được bảo bọc trong một hệ thống bài bản như tại Vinhomes sẽ có đầy đủ điều kiện để phát triển bền vững và dựng xây cơ nghiệp dài lâu", ông Quê nhấn mạnh.