"Người miền núi chất" Double2T: Cho mình 1 năm làm nhạc, nếu không nổi tiếng thì quay về cắt tóc

Nhắc đến Double2T liền xuất hiện hình ảnh một chàng trai bụi bặm nhưng giọng ca lại "êm" đến lạ. Double2T tên thật là Bùi Xuân Trường (SN 1996, một rapper đến từ Tuyên Quang). Anh chàng đã khiến cả trường quay của Rap Việt mùa 3 phải nhún nhảy vì nhịp beat và ca từ của Thanh Âm Miền Núi.

Người miền núi chất Double2T khuấy đảo với Thanh Âm Miền Núi (Rap Việt 2023 - Live Stage)

Xuất phát điểm của Xuân Trường là một anh thợ cắt tóc có niềm đam mê với rap. Nhưng làm thế nào mà người con của núi rừng lại bứt phá lên khỏi những khó khăn để trở thành một người mang âm hưởng dân tộc ra khỏi vách núi mới khiến người ta thực sự tò mò. Người vùng cao hát rap có lạ không? Không, nhưng nó chất! Chất như thế nào thì cùng nghe Double2T chia sẻ nhé!



“Đi máy bay run chân” nhưng dám phủ sóng sân khấu lớn

"Double2T" là biệt danh nghe có vẻ "Tây Tây" nhưng lại vô cùng gần gũi. Khi giải thích về nickname này, Xuân Trường cho biết: Double2T tức là 22T, 22 là biển số quê Trường, còn T là chữ cái đầu trong Tuyên Quang và cũng là ký tự đầu tiên trong tên Trường.

Xuýt chút nữa thôi là màn trình cực cháy khuấy động sân khấu của Double2T đã bị hủy vì lý do cá nhân. Nhưng đây dường như cũng là "cú huých" giúp anh chàng bùng nổ hơn trên sân khấu.

Xuân Trường chia sẻ về sự cố không may này: "Trước hôm thi 2 ngày, mình nhận được tin bố bị tai nạn, phải đi hơn 20 cây số mới có bệnh viện. Khi nhận được tin này mình đã rất sốc, khóc rất nhiều và muốn bỏ hết để về nhà. Phải đấu tranh giữa gia đình và đam mê, nhất định mình sẽ chọn gia đình. Nhưng thật may khi mọi chuyện đã ổn, gia đình báo bình an trước khi buổi biểu diễn bắt đầu".

Chính điều này khiến Double2T "cháy" hết mình với phần thi của mình, để mang tự hào về cho bố và gia đình nhỏ.

Sự đấu tranh tâm lý này của anh chàng cũng vì những khó khăn khi tìm đến rap. Không giống bao người khác được tiếp xúc nhiều với nghệ thuật, một đứa trẻ lớn lên từ vùng cao như Trường biết đến rap chỉ qua chiếc tivi đen trắng, không internet, không smartphone. Sau này thì ra quán nét để sáng tác nhạc. Không tổ đội, không người hướng dẫn mà tất cả đều do anh chàng tự mày mò và tìm hiểu.

Cho đến khi đặt chân lên máy bay lần đầu, run chân khi máy bay vừa cất cánh, "người mình cứ lâng lâng và hơi sợ". Đến chiếc bánh bao giá 80k mua vội ở sân bay cũng khiến Trường "bất ngờ đến ngã ngửa" vì sao đắt thế, ở quê chỉ có 5k một cái thôi mà! Ấy vậy mà người con dân tộc Tày này lại mang tiếng nói vùng cao phủ sóng sân khấu lớn: Không sợ hãi, không lo âu mà chỉ đắm chìm với nhịp điệu của bài hát.

"Chuyến bay đầu tiên trong đời và chiếc bánh bao đắt nhất mà mình được ăn tại sân bay. Đây sẽ là 1 hành trình đáng nhớ!" - Trường chia sẻ.

Sống đúng với đam mê của mình đã khiến Double2T xóa tan mọi khoảng cách vùng miền với khán giả!



Nếu không ra tiền, có nên làm nhạc nữa không?

Nhưng mọi thứ đâu đến tự nhiên như vậy? Để có thể bước lên sân khấu lớn, hát tiếng dân tộc mình, đem trang phục truyền thống để biểu diễn,... chàng trai lớn lên từ bản làng này đã phải bỏ ra rất nhiều. Từ công việc, tiền bạc đến mồ hôi công sức và cả những mặc cảm theo đuổi đã lâu.

Khi không có người giúp đỡ để theo đuổi đam mê được làm nhạc, Xuân Trường vừa đi học, đi làm ở thành phố để có tiền đầu tư cho những sản phẩm của mình. Một số bài hát về quê hương ra đời được đón nhận, cũng được đi diễn ở các chương trình. Nhưng tuyệt nhiên, không kiếm được tiền từ âm nhạc: "Mình đều phải tự bỏ tiền túi để nuôi đam mê".

Cho đến một thời điểm, Trường nhìn những người bạn thân của mình đều đã có sự nghiệp, gia đình, thu nhập ổn định,... Nhìn lại mình đam mê cũng không tới, mà công việc cũng không xong. Chẳng có cái gì là ổn cả!

Khoảng 2-3 năm chững lại, Trường từng đắn đo và tự hỏi "Có nên làm nhạc nữa không?". Nghi ngờ và lo lắng bắt đầu lớn dần lên, và nó khiến Trường quyết định nghỉ làm nhạc, mở quán tóc để kiếm tiền. Nhưng kiếm được tiền rồi vẫn không vui vẻ như anh chàng tưởng tượng. Khi này, Trường đặt cược tương lai của mình vào đam mê: Cho phép bản thân theo đuổi âm nhạc thêm 1 năm nữa, nếu không thành công sẽ từ bỏ và quay lại cắt tóc kiếm tiền.

Đắn đo giữa việc "kiếm tiền" và "theo đuổi đam mê", cuối cùng Trường chọn gì để trở thành Double2T?

Thật may mắn khi lần quyết tâm này đã mang lại cơ hội mới về âm nhạc cho Xuân Trường. Và từ đó Thanh Âm Miền Núi mở ra cánh cổng giúp chàng trai trẻ theo đuổi đam mê.



Hiện tại, Trường đang làm việc ở một thị trấn cách thành phố 13km, cách nhà 100km: "Mình xuống đó vừa để kiếm tiền, vừa có điều kiện để phát triển âm nhạc hơn".

Vậy đó, giữa "tiền" và "đam mê" cái nào cũng quan trọng, nhưng nếu kết hợp được cả hai lại sẽ giúp cuộc sống trở nên đáng theo đuổi hơn. Giống như cái cách mà Xuân Trường đã chọn để trở thành một "Double2T" có chất riêng của mình.

Để giờ đây, cái tên Xuân Trường có thể ít người biết đến, nhưng nhắc đến "Double2T" thì khác. Một chàng trai vùng cao cháy hết mình vì đam mê trên sân khấu lớn, cả bản làng tự hào vì đem tiếng nói dân tộc đi xa hay "ở trong vách núi vẫn nghe rõ tiếng rap" là nhận diện riêng mà Double2T đã có cho riêng mình trong lòng của khán giả Việt!