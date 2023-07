Người mẹ "tiếp tay" cho con tạo bẫy nguy hiểm trên bãi biển, netizen phẫn nộ: "Không còn là trò đùa đâu!"

Hiện tại đang là mùa hè - thời điểm thích hợp để các bậc phụ huynh đưa con cái đi du lịch vui chơi đó đây, trước khi bước vào năm học mới. Cũng chính từ đây, nhiều vấn đề đã nảy sinh như sự việc một người mẹ cùng con phơi nắng để tạo ra một trò "chơi khăm" gây nguy hiểm đến người khác trên bãi biển mới đây chẳng hạn.

Theo đó, một người mẹ của một cậu bé đến từ Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc), đã đăng tải hình ảnh con của mình sử dụng que tre để làm bẫy trên bãi biển, kèm theo dòng trạng thái: "Trò đùa của con trẻ, ai sẽ bước lên và trở thành nạn nhân?", khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Bài đăng của vị phụ huynh trên gây chú ý

Ngay sau khi bức ảnh này được đăng tải lên mạng không lâu, có người lo lắng rằng cái bẫy là của cậu bé này tạo ra rất nguy hiểm, du khách dễ bị que tre đâm vào chân. Trách cậu bé 1, thì cộng đồng mạng chỉ trích người mẹ đến 10 vì họ cho rằng, bà mẹ này không những không ngăn chặn hành vi nguy hiểm của con, mà còn "tiếp tay" bằng việc mặc nhiên đăng tải lên mạng xã hội. Hiện tại, bài viết của người mẹ này đã bị xóa và tài khoản cũng đã bị khóa.

Một số bình luận của cư dân mạng bên dưới bài đăng:

- Chẳng có gì gọi là đùa giỡn ở đây cả, đây là cái bẫy quá nguy hiểm. Cái "bẫy tre" được cậu bé này sử dụng có hai đầu rất sắc nhọn, nếu ai đó tình cờ giẫm vào thì rất dễ bị thương.

- Trẻ em không hiểu chuyện, người lớn cũng vậy luôn hả?

- Nguy hiểm quá, lỡ ai giẫm vào thì sao.

- Sao người mẹ có thể để im được nhỉ?

- Đáng ra người mẹ phải ngăn cản con lại, đằng này chẳng khác gì "tiếp tay" cho con trẻ phạm lỗi.

- Cứ như thế này thì làm gì có an toàn nơi công cộng nữa, từ giờ chẳng dám cho con đi chơi, biết đâu lại tiềm ẩn những trò nghịch dại như thế này.

Về phía mình, nhân viên quản lý khu thắng cảnh Golden Beach - nơi cậu bé đã tạo ra "cái bẫy tre" trả lời rằng, họ đã đến hiện trường để kiểm tra, tìm thấy cái bẫy và lấp nó lại. Nhân viên cho biết thêm, mặc dù họ tuần tra trên bãi biển mỗi ngày nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề này kịp thời.

Cận cảnh cái bẫy được cậu bé này tạo ra

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, trước hành vi nghịch dại của cậu bé này, đặc biệt là sự "tiếp tay" của người mẹ, nhiều netizen thắc mắc như vậy đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật chưa?

Một luật sư lên tiếng, cha mẹ với tư cách là người giám hộ phải chịu trách nhiệm về hành vi của trẻ vị thành niên. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ con chưa thành niên. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác thì người giám hộ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm. Nếu người giám hộ thực hiện nhiệm vụ giám hộ của mình, họ có thể giảm bớt trách nhiệm pháp lý vi phạm của họ.

Cha mẹ nên làm gì khi chứng kiến hành vi không chuẩn mực của con?

"Cha mẹ nên giáo dục và hướng dẫn con cái để điều chỉnh hành vi của bản thân" - là nhận định của giám đốc một trường mẫu giáo ở Bắc Kinh. Vị này chia sẻ thêm, trong việc giáo dục hành vi của con trẻ, cha mẹ chính là nòng cốt. Họ nên phối hợp chặt chẽ cùng với nhà trường để nuôi dưỡng ý thức cho con trẻ. Luôn phải nhắc nhở con rằng việc đảm bảo an toàn của người khác và sự an toàn của chính bản thân mình cũng quan trọng như nhau.

Ngoài ra, ông Trương Gia Dũng - Phó giám đốc và nhà nghiên cứu tại Viện Cải cách Cơ chế Hệ thống của Viện Khoa học Giáo dục Trung Quốc, cho biết kỳ nghỉ hè đang là mùa cao điểm du lịch của gia đình. Đồng thời, đây cũng chính là cơ hội để cha mẹ có thể giáo dục con cái.

"Đồng thời, các khu danh lam thắng cảnh liên quan cũng cần xây dựng các quy tắc ứng xử chi tiết và đầy đủ hơn, cấm rõ ràng các hành vi không an toàn, tăng cường tuần tra an ninh để đảm bảo an toàn cá nhân của khách du lịch", ông Trương Gia Dũng nói.