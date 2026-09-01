Người mẹ lên mạng kể khổ không có tiền cho con học đại học nhưng dân tình phát hiện 1 chi tiết "lạ", khó đồng cảm

Hành trình từ mẫu giáo đến đại học là một chặng đường dài hàng chục năm, đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng. Khi phụ huynh gặp khó khăn, áp lực tài chính và tâm lý sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cả gia đình.

Mỗi mùa tựu trường, câu chuyện chuẩn bị tài chính cho con bước vào ngưỡng cửa đại học lại trở thành mối bận tâm lớn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc thiếu hụt kế hoạch dài hạn không chỉ đẩy phụ huynh vào thế bị động, mà đôi khi còn vô tình tạo nên gánh nặng tâm lý nặng nề cho chính con em mình.

Câu chuyện nan giải mùa tựu trường

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ đoạn video một người mẹ xúc động cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học của con, nghẹn ngào vì chưa thể thu xếp khoản học phí 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng). Hoàn cảnh éo le của người mẹ có 6 người con trước ngưỡng cửa tương lai của con trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Bên cạnh sự đồng cảm, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự băn khoăn về sự chuẩn bị của gia đình khi nhận thấy người mẹ vẫn mang trang sức giá trị. Cụ thể, những hình ảnh trong video đăng trên mạng cho thấy, người mẹ này đeo một đôi bông tai vàng.

Người mẹ lên mạng kể khổ không có tiền cho con học đại học

Một số người cho rằng thay vì bày tỏ sự bất lực trên mạng xã hội để tìm kiếm sự hỗ trợ, phụ huynh nên chủ động tìm kiếm các giải pháp thực tế hơn như vay vốn sinh viên hoặc làm thêm để giải quyết khó khăn trước mắt.

Gánh nặng tâm lý đè lên vai con trẻ

Thực tế cho thấy, việc sinh nhiều con nhưng thiếu sự chuẩn bị vững chắc về kinh tế thường đẩy các gia đình vào tình thế chật vật khi các con đến tuổi trưởng thành. Từ việc xin miễn giảm chi phí nội trú đến nỗi lo học phí đại học, mọi áp lực tài chính dồn dập xuất hiện.

Hành trình từ mẫu giáo đến đại học là một chặng đường dài hàng chục năm, đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng. Khi phụ huynh rơi vào bế tắc, người chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất chính là con cái.

Khoảnh khắc nhận giấy báo trúng tuyển đáng lẽ là niềm tự hào của cả gia đình, nhưng lại trở thành nỗi trăn trở khi các em phải chứng kiến cha mẹ loay hoay, bất an vì chi phí học tập. Chưa kịp bước chân vào giảng đường, không ít bạn trẻ đã mang nặng tâm lý tự trách và âu lo về tương lai.

Chủ động kế hoạch vì tương lai con trẻ

Đầu tư cho giáo dục luôn cần sự chuẩn bị dài hạn và trách nhiệm vững vàng từ phía gia đình. Tình yêu thương con cái không chỉ thể hiện ở sự hy sinh lúc ngặt nghèo, mà còn nằm ở sự chủ động tích lũy và định hướng tương lai cho con.

Việc nhìn nhận thực tế và chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính sẽ giúp các bậc cha mẹ trở thành điểm tựa vững chắc, giúp con an tâm bước tiếp trên con đường học vấn mà không phải mang theo những mặc cảm, âu lo không đáng có.