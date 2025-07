Người mẹ kể 'chuyến xe dài nhất cuộc đời' trên hành trình tìm con gái 13 tuổi 'mất tích'

Cháu Tr. cùng bố mẹ.

4 ngày lặn lội Bắc – Nam tìm con gái 'mất tích'

Tối 23/7, sau bữa cơm gia đình, chị Nguyễn Thùy Dương (trú tại Hà Nội) cùng chồng lên tầng hai xem tivi. Khoảng gần một tiếng sau, không thấy con gái đâu, chị gọi điện liên tục nhưng không ai nghe máy. Căn nhà vốn yên bình bỗng rơi vào trạng thái bất an, thấp thỏm.

Chị và chồng vội vã tỏa đi tìm khắp nơi nhưng bóng dáng con gái – bé Tr., vẫn bặt vô âm tín.

Cả đêm hôm đó, chị Dương không tài nào chợp mắt. Trong lòng người mẹ là nỗi lo tột độ khi đã nhiều giờ trôi qua nhưng không có bất cứ dấu vết nào của con. Sáng hôm sau, chị đăng tải thông tin tìm kiếm cháu Tr. lên mạng xã hội và trình báo với cơ quan công an.

Những tia hy vọng đầu tiên lóe lên khi chị Dương được cho biết bé Tr. đã ghé vào một vài cửa hàng gần nhà để mượn điện thoại và vay tiền. Qua các manh mối ít ỏi, chị biết có người tên H., trú tại An Giang, đã chuyển tiền cho Tr. và nhờ chủ cửa hàng giữ hộ.

Tưởng chừng đầu mối đã khép lại, thì một tin nhắn từ một người dân tại bến xe Ngã Tư Ga (TP.HCM) mở ra bước ngoặt mới. Người này chia sẻ, đã gặp một bé gái giống Tr. hỏi đường đi “Long An cũ”, nay là tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, do không có người lớn đi cùng, các tài xế từ chối chở và khuyên bé liên hệ người thân. Cô bé vẫn quả quyết rằng có người đón ở đó.

Chị Dương tức tốc tìm người trích xuất camera từ một chiếc xe trong bến nhưng hình ảnh quá mờ, không thể khẳng định. Cùng thời điểm này, chị nhận tin từ cơ quan Công an rằng điện thoại của Tr. được phát hiện đang sửa ở Hà Nội, bên trong có tin nhắn dụ dỗ “đi Long An” từ một người lạ tự xưng là “người yêu”.

Vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích, người mẹ thông tin đã tìm thấy con.

“Chuyến xe dài nhất cuộc đời tôi”

“Chúng tôi lập tức mua vé bay vào TP.HCM, rồi bắt xe xuống Long An cũ. Chặng đường chỉ hơn 40km, nhưng với tôi, đó là chuyến đi dài nhất cuộc đời. Tôi không ngừng cầu mong con mình vẫn an toàn...” – chị Dương nghẹn lời.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, chị Dương biết được Tr. đã di chuyển từ Long An đến bến xe An Sương (TP.HCM). Tại đây, cơ quan chức năng đã xác định được người đàn ông tên H. cùng một đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Hai người này bị đưa về trụ sở Công an xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) để lấy lời khai. Theo suy đoán của chị Dương, có thể các đối tượng phát hiện Tr. đang bị truy tìm nên đã đưa em quay lại TP.HCM.

Ngay sau đó, nhờ sự phối hợp giữa Công an xã Hậu Nghĩa và Công an phường An Phú Đông (TP.HCM), bé Tr. đã được tìm thấy và đưa về trụ sở an toàn.

Chị Dương cho biết, hiện tại bé Tr. đã ổn định, ăn ngủ bình thường, không biểu hiện hoảng loạn. Nhưng điều khiến vợ chồng chị lo lắng nhất là làm sao để con gái hiểu được mức độ nguy hiểm khi tin vào lời đường mật của người lạ trên mạng.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo cháu về việc trò chuyện, kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, nhưng không ngờ lại có ngày điều ấy xảy ra” – người mẹ nói.

Kết thúc hành trình 4 ngày ròng rã từ Bắc vào Nam tìm con, chị Dương xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an các cấp, đặc biệt là Công an phường Tây Hồ, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM, Bộ đội Biên phòng và Quân sự tỉnh Tây Ninh, cùng các cơ quan truyền thông, cộng đồng mạng và người dân đã nhiệt tình hỗ trợ.

Bé gái bị dụ đi Campuchia sau những tin nhắn bí mật Theo lời cháu Tr. kể lại, cách đây hơn 1 năm Tr. quen biết một người có tên "Hoàng Anh" trong khi chơi game online. Sau một thời gian, Tr. và "Hoàng Anh" kết bạn Facebook và nói chuyện thường xuyên. Dần dần, Tr. có sự tin tưởng "Hoàng Anh". Trong thời gian Tr. và "Hoàng Anh" chơi game, nói chuyện cùng nhau trên mạng đều giữ bí mật và không có ai giám sát. Khi đã tạo được lòng tin, "Hoàng Anh" rủ Tr. vào Tây Ninh chơi cùng các bạn, xa hơn nữa là một chuyến đi qua biên giới sang Campuchia. Sự ngây thơ của cô bé 13 tuổi bị các đối tượng lợi dụng. Mặc dù chưa nhận được sự đồng ý của người lớn, Tr. đã "gật đầu" đi với "Hoàng Anh". "Hoàng Anh" đã chuyển cho Tr. số tiền 2,8 triệu đồng để mua một chiếc điện thoại mới, tiền xe khách và chi phí đi lại. Thời gian này, điện thoại của Tr. không lắp sim, hai người chỉ liên lạc qua mạng xã hội Facebook. Sau khi rời nhà, Tr. đến bến xe Nước Ngầm và lên xe khách vào TPHCM. Tiếp đó, bé gái 13 tuổi đi xe ôm đến tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ người bạn quen qua mạng chỉ định. Tại đây, Tr. gặp một số người quen qua mạng. Khi bị phát hiện, "Hoàng Anh" đã đưa Tr. rời khỏi Tây Ninh cùng số tiền 1,8 triệu đồng để về Hà Nội.