Người mẫu Vbiz té ngã sõng soài trên sàn diễn, xử lý sao mà được khen ngợi?

Vào ngày 24/11, một sự kiện thời trang ở Quảng Ninh đã thu hút sự tham gia của đông đảo dàn sao nổi tiếng trong showbiz Việt như siêu mẫu Thanh Hằng, Hương Giang, Phương Nga - Bình An, Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Kim Duyên...

Đáng chú ý, khi sải bước catwalk trên sàn diễn, chân dài Nguyễn Hợp đã gặp phải 1 sự cố bất ngờ khiến cô vấp ngã sõng soài do bị vướng phải phần tà váy của người mẫu đi phía trước. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó vài giây, Nguyễn Hợp đã liền đứng dậy với khuôn mặt thần thái và tiếp tục hoàn thiện nốt phần biểu diễn của mình. Cách xử lý này của chân dài sinh năm 1992 được netizen đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, nhanh nhạy.

Nguyễn Hợp trình diễn trong sự kiện thời trang ở Quảng Ninh

Người đẹp sinh năm 1992 gặp phải sự cố té ngã trên sàn diễn. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục hoàn thiện phần biểu diễn của mình

Nguyễn Hợp được khán giả biết đến khi lọt vào Top 4 chương trình Vietnam's Next Top Model 2015. Sau đó, cô tham gia Vietnam's Next Top Model All Stars 2017. Chân dài gây chú ý trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu với tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ.

Về chuyện tình cảm, Nguyễn Hợp và bạn trai chính thức về chung một nhà vào cuối tháng 6/2018. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm chung sống, người đẹp đã quyết định ly hôn và một mình nuôi con. Cô từng lên tiếng tiết lộ cuộc sống hôn nhân nhiều sóng gió, tố chồng thiếu trách nhiệm.