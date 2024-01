Người hâm mộ mong Đặng Văn Lâm lên tiếng, tránh gây hiểu lầm với Nguyễn Filip

"Đặng Văn Lâm nên tự lên tiếng đi, nêu rõ nhận định của chính mình, đừng để người khác tự cho cái quyên phát ngôn thay", độc giả Phạm Anh Tuấn bình luận dưới bài viết của báo điện tử VTC News về phát ngôn chỉ trích Nguyễn Filip của ông Andrey Grushin - người đại diện của Đặng Văn Lâm.

Đêm 15/1, ông Andrey Grushin đăng tải bài viết trên trang cá nhân về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản, trong đó có nội dung liên quan đến Nguyễn Filip.

Người hâm mộ mong Đặng Văn Lâm lên tiếng giữa lùm xùm.

"Nguyễn Filip không cứu được đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ra mắt này. Những gì cậu ấy thể hiện không khớp với sự tung hô trước trận đấu. Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản nhưng lại thua 4 bàn. Nếu thủ môn có thể giúp sức nhiều hơn, với thế trận này, đội tuyển Việt Nam có thể cầm hoà Nhật Bản", ông Grushin viết.

Thậm chí, ông Grushin còn cho rằng Nguyễn Filip được ngợi khen quá nhiều so với những gì đã thể hiện. Đồng thời, thủ thành sinh năm 1992 là "mắt xích yếu nhất" của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản.

Độc giả Nguyễn Văn Ban bức xúc: "Không nên so sánh lúc này là đúng và càng không nên công khai trước dư luận những so sánh giữa hai thủ môn của chúng ta. Một sự so sánh như vậy rất khó chính xác và dễ gây mất đoàn kết trong đội, đó là điều tối kị".

Trong khi đó, độc giá Thắng Lê nhận định: "Nếu hành xử chuyên nghiệp thì đại diện của Văn Lâm không nên viết như vậy bởi sẽ gây bất hoà giữa Nguyễn Filip và Văn Lâm".

Thậm chí, một bộ phận người hâm mộ còn yêu cầu ông Andrey Grushin nói lời xin lỗi với Nguyễn Filip. Bài viết của vị này ít nhiều ảnh hưởng đến thủ thành của đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, mối quan hệ giữa Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip chắc chắn không thể trọn vẹn như trước đây. Người hâm mộ mong 2 thủ thành Việt kiều cạnh tranh trên sân cỏ chứ không phải tranh cãi trên mạng xã hội.

Thực tế, Nguyễn Filip mắc sai sót trong bàn thua đầu tiên. Anh băng ra bắt bóng không chính xác nhưng đó không hẳn là lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Cơ hội đến với Minamino khi bóng nảy ra từ cú sút của cầu thủ khác.

Nguyễn Filip có trận đấu không tồi với một vài pha cản phá đáng chú ý. Ba bàn thua đến từ những tình huống xuất sắc của các tiền đạo Nhật Bản và rất khó để thủ môn sinh năm 1992 cản phá.