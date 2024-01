Lớn tiếng chê thậm tệ Nguyễn Filip, người đại diện làm khó Đặng Văn Lâm

Có 2 thủ môn xuất sắc là điều đáng mừng đối với đội tuyển Việt Nam. Nếu Đặng Văn Lâm không chấn thương, anh vẫn có mặt ở Asian Cup 2023. Anh sẽ cạnh tranh vị trí với Nguyễn Filip, nhưng như ở mọi đội bóng, đó không bao giờ là cuộc ganh đua trong thế đối đầu. Họ là đồng đội.

Chính vì vậy mà những lời chê bai của Andrey Grushin - người đại diện của Đặng Văn Lâm - nhắm thẳng vào Filip mà rõ ràng không phải góp ý chuyên môn, rất dễ tạo thành "mồi lửa gây bất hoà".

Tất nhiên cần làm rõ, đó là những lời mang tính tự phát trên danh nghĩa "chuyên gia" tự xưng của ông Grushin, không phải thay lời Đặng Văn Lâm.

Phép so sánh phản cảm



Ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip phải nhận 4 bàn thua. Nhưng nói thủ môn này chơi tệ là không chính xác. Ba trong số bốn cú sút thành bàn của đội tuyển Nhật Bản rất khó để cản phá.

Lỗi của Nguyễn Filip xuất hiện ở bàn mở tỉ số của Nhật Bản, nhưng khó nói đó là sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Anh phán đoán sai đường bóng bổng nhưng vẫn ở vị trí đủ tốt để cùng đồng đội phòng ngự ở cú dứt điểm của cầu thủ Nhật Bản. Bàn thua đến với đội tuyển Việt Nam ở tình huống đá bồi.

Chính Nguyễn Filip cũng không hài lòng với bản thân. Anh thậm chí còn tự chỉ ra lỗi của bản thân mình. Người gác đền của CLB Công an Hà Nội tự cho rằng nếu anh tỉnh táo hơn và không đưa bóng nhập cuộc sớm, đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã thua bàn thứ ba.

Thế nhưng, nhắc đến Đặng Văn Lâm khi bình luận về Nguyễn Filip là hành động không phù hợp cả về lý lẫn về tình.

"Ai rồi cũng có thể mắc sai lầm, nhất là các thủ môn. Chúng tôi không bao giờ đánh giá trình độ của một đồng nghiệp nào vì một sai lầm cả", cầu thủ giấu tên từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023 trả lời câu hỏi của VTC News.

Nguyễn Filip bị người đại diện của Đặng Văn Lâm chỉ trích.

Khi Andrey Grushin viết rằng: "Nếu thủ môn có thể giúp sức nhiều hơn, với thế trận này, đội tuyển Việt Nam có thể cầm hoà Nhật Bản", ngay lập tức ông bị cộng đồng mạng "phản đòn". Ngoài những bình luận chê Grushin thiếu chuyên nghiệp, không ít người liệt kê hết những pha bóng lỗi của Đặng Văn Lâm trước đây. Gần nhất, khi đội tuyển Việt Nam thua Iraq ở những giây cuối cùng, thủ môn của CLB Bình Định cũng bị chỉ trích.

"Sự so sánh, nếu có, cũng chỉ đúng trong một thời điểm, không thể mang ra đánh giá cả sự nghiệp của một cầu thủ được. So sánh luôn có sự trừu tượng, không có sự tham chiếu thì làm sao có thể đánh giá. Đặng Văn Lâm giải này không thi đấu. Chúng ta không nên so sánh", HLV Hoàng Anh Tuấn nêu quan điểm.

Chiêu trò phản tác dụng

Đặng Văn Lâm không tham gia trận đấu. Người đại diện của anh không phải chuyên gia bóng đá, càng không phải huấn luyện viên. Nhưng ở vị trí của mình, Andrey Grushin đẩy "thân chủ" vào thế khó. Người hâm mộ chờ đợi cuộc cạnh tranh giữa Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam chứ không phải tranh cãi trên mạng xã hội.

Đặng Văn Lâm không dự Asian Cup 2023 nhưng vô tình bị cuốn vào thị phi vì người đại diện thiếu chuyên nghiệp.

Trong hoàn cảnh này, việc người đại diện của một bên chỉ trích đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thân chủ là hành động rất phản cảm. Đặng Văn Lâm có lẽ cũng chẳng muốn "chơi chiêu" theo kiểu này, bởi rõ ràng là sự hiểu lầm không đáng có sẽ làm khơi dậy những mâu thuẫn.

Đây rõ ràng là một hành động mà theo cách nói của dân mạng là "đi vào lòng đất" của ông Grushin. Trong ngày 15/1, bài đăng phản cảm bị gỡ. Tuy nhiên, người đại diện này vẫn đăng lại bức ảnh chấm điểm thi đấu của đội tuyển Việt Nam mà ở đó, Filip Nguyễn - do nhận 4 bàn thua - bị chấm thấp nhất.

Thứ duy nhất mà người đại diện kéo về cho Đặng Văn Lâm được thể hiện rõ trong phản ứng của đa số người hâm mộ trong phần bình luận. Đó là những bình luận công kích ngược trở lại chính ông. Không chỉ vậy, mạng xã hội là nơi mọi thứ có thể lan truyền nhanh chóng thành "tam sao thất bản". Trường hợp xấu nhất là nhiều người có thể hiểu lầm rằng Đặng Văn Lâm chê Nguyễn Filip.

Ở một góc độ nào đó, người đại diện có trách nhiệm bảo vệ cho thân chủ. Động cơ của Andrey Grushin là có thể hiểu được. Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả thì rõ ràng phương án mà "chuyên gia" tự phong này đã làm không tốt, nếu không muốn nói là kém.

Cá nhân Đặng Văn Lâm bị đẩy vào tình cảnh trớ trêu, có thể bị hiểu lầm dẫn đến mất hình ảnh. Đối với đội tuyển Việt Nam, sự so sánh trên góc độ đối đầu giữa 2 thủ môn xuất sắc nhất rõ ràng không phải chuyện tốt đẹp gì.