Người dùng Twitter bỏ phiếu yêu cầu tỉ phú Elon Musk từ chức

Tỉ phú Elon Musk - Ảnh: REUTERS

Cuộc bỏ phiếu trên được ông Elon Musk khởi xướng ngày 18-12 và kết thúc vào ngày 19-12. Kết quả có 57,7% người tham gia muốn ông ngừng làm CEO Twitter, và 42,5% không muốn.

Theo Reuters, có hơn 17,5 triệu người đã tham gia cuộc bỏ phiếu trên. Các từ khóa như "Elon", "CEO of Twitter", "vote Yes" và "vote No" trở thành xu hướng tìm kiếm trên Twitter.

Con số ấn tượng này diễn tả mức độ nổi tiếng của ông Musk cũng như những tranh cãi kể từ lúc ông tiếp quản Twitter đến nay.

Là người giàu nhất nhì thế giới, ông Musk trước đây tạo dựng danh tiếng như một doanh nhân thành đạt, cá tính và tài năng. Những công ty do ông sáng lập và lãnh đạo như Tesla hay SpaceX đều ghi đậm dấu ấn sáng tạo và cách mạng trong lĩnh vực xe điện và không gian.

Nhưng ông Musk càng nổi tiếng cũng như gặp chỉ trích của dư luận nhiều hơn với những phát ngôn trên Twitter, trong đó có vấn đề liên quan tới thị trường, tiền điện tử, và cả chính trị.

Vụ mua lại Twitter của ông Musk càng trở nên đình đám hơn khi thỏa thuận ấy dính liền với quan điểm của ông về tin giả và tự do ngôn luận.

Theo Reuters, các nhà đầu tư của Tesla lo ngại rằng ông Musk sẽ ôm đồm, tham công tiếc việc với dự án Twitter. Cổ phiếu Tesla đã giảm giá trị tới 60% kể từ lúc chạm đỉnh năm 2021.

Trong tuyên bố vừa qua về cuộc bỏ phiếu trên Twitter, ông Musk cam kết sẽ thực hiện đúng mong muốn của người tham gia, nhưng không nói rõ khi nào sẽ thực hiện.