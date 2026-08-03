Người dùng Samsung kiểm tra và tắt ngay 4 tính năng "gây hại" này ngay lập tức: Đây là cách làm

Dưới đây là danh sách các tính năng và cài đặt bạn nên điều chỉnh trên chiếc điện thoại Samsung của mình.

Các thiết bị Samsung vốn nổi tiếng sở hữu cực kỳ nhiều tính năng hữu ích. Từ màn hình cong Edge Panels cho đến giao diện máy tính DeX, Samsung gần như trang bị "tất tần tật" những gì có thể lên dòng điện thoại Galaxy. Tuy nhiên, một vài tính năng trong số đó lại đánh đổi bằng chính thời lượng pin của thiết bị.

Đặc biệt, theo trải nghiệm và đánh giá thực tế trên chiếc Galaxy S22+ của trang Android Police, có một tính năng có thể tiêu tốn từ 10–15% dung lượng pin mỗi ngày nếu bạn luôn bật.

Dưới đây là danh sách các tính năng và cài đặt bạn nên điều chỉnh để tối ưu hóa thời lượng pin trên chiếc điện thoại Samsung của mình - trong đó có những thiết lập mà ít người ngờ tới.

Tắt tính năng Màn hình luôn bật (AOD)

Dù thực tế tính năng Always On Display (AOD) đã được thiết kế để tiêu thụ ít điện năng nhất có thể - bằng cách hạ tần số quét xuống mức rất thấp và tận dụng tối đa các điểm ảnh màu đen (vốn không tiêu tốn năng lượng trên màn hình OLED) - thì sự thật là AOD vẫn liên tục tiêu hao pin ngay cả khi bạn không dùng đến điện thoại.

Sử dụng AOD là điều hoàn toàn không cần thiết. Liệu bạn có chấp nhận đánh đổi 10–15% pin mỗi ngày chỉ để màn hình luôn hiển thị giờ và vài biểu tượng thông báo? Chắc chắn là không. Đây chính là "thủ phạm" ngốn pin thụ động lớn nhất trong danh sách này.

Nếu đang đeo đồng hồ thông minh, bạn đã có sẵn thời gian và thông báo ngay trên cổ tay. Còn nếu muốn kiểm tra nhanh giờ giấc hoặc thông báo trên điện thoại, bạn chỉ cần gõ hai lần vào màn hình để mở màn hình khóa trong giây lát (để bật tính năng này, hãy vào Cài đặt > Tính năng nâng cao > Chuyển động và thao tác > Chạm hai lần để mở màn hình > Bật ).

Như vậy, chỉ với vài cú chạm đơn giản, bạn vẫn có thể xem nhanh mọi thông tin cần thiết mà không phải trả giá bằng thời lượng pin.

Giới hạn quyền truy cập dữ liệu của Sức khỏe kỹ thuật số (Digital Wellbeing)

Tính năng tiếp theo vẫn đang âm thầm theo dõi thói quen sử dụng điện thoại của bạn từng phút từng giây và ngốn một lượng pin không nhỏ.

Sức khỏe kỹ thuật số (Digital Wellbeing) là một công cụ hữu ích giúp bạn quản lý thời gian sử dụng điện thoại, đồng thời là "thước đo" thực tế giúp nhiều người cân bằng lại cuộc sống.

Dù vậy, có thể bạn chưa biết rằng một thành phần của Digital Wellbeing liên tục ghi lại và theo dõi cách bạn tương tác với máy: từ tần suất sử dụng ứng dụng, thời gian sáng màn hình, số lần mở khóa/cầm máy, cho đến tần suất các ứng dụng gửi thông báo. Tất cả quá trình này đều chạy ngầm và tiêu tốn pin.

Nếu bạn không bận tâm đến việc tốn thêm chút pin để đổi lấy các báo cáo thống kê chi tiết mà Digital Wellbeing cung cấp, bạn có thể tiếp tục giữ nguyên cài đặt này.

Tuy nhiên, nếu đã nắm rõ thói quen dùng máy của bản thân và không có nhu cầu nhận các báo cáo hay sự theo dõi hàng tuần - việc tắt quyền truy cập dữ liệu của Digital Wellbeing sẽ ngăn tiến trình theo dõi ngầm này và tiết kiệm pin cho thiết bị.

Cách thực hiện:

Vào Cài đặt > Sức khỏe kỹ thuật số và kiểm soát của cha mẹ > biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải > Cài đặt > Truy cập dữ liệu sử dụng > Tắt .

Tắt tính năng Tìm kiếm thiết bị ở gần (Nearby Device Scanning)

Đây là một thiết lập khác bạn hoàn toàn không cần bật liên tục, bởi nó bắt sóng Bluetooth của máy phải hoạt động không nghỉ 24/7.

Tìm kiếm thiết bị ở gần (Nearby Device Scanning) là tính năng của Samsung giúp bộ thu phát Bluetooth duy trì trạng thái "lắng nghe" liên tục để tìm các phụ kiện xung quanh, từ đó kết nối nhanh hơn.

Tính năng này giúp việc kết nối với tai nghe Galaxy Buds, đồng hồ Galaxy Watch hay thẻ định vị SmartTag diễn ra nhanh hơn đôi chút (thường chỉ cần đưa phụ kiện lại gần điện thoại là có thể ghép nối), nhưng phải trả giá bằng thời lượng pin do hệ thống liên tục quét tìm thiết bị ở chế độ nền.

Tuy nhiên, việc duy trì tính năng này là không thực sự cần thiết, vì bạn hoàn toàn có thể ghép nối phụ kiện thủ công thông qua cài đặt Bluetooth khi cần.

Cách thực hiện:

Vào Cài đặt > Kết nối > Cài đặt kết nối khác > Tìm kiếm thiết bị ở gần > Tắt .

Tắt tính năng Nhấc lên để bật màn hình (Lift to wake)

Một tính năng tiện ích khác mà bạn cũng nên cân nhắc tắt đi để tránh lãng phí dung lượng pin không cần thiết.

Tính năng Nhấc lên để bật màn hình (Lift to wake) khiến cảm biến gia tốc và cảm biến tiệm cận của điện thoại phải luôn ở trạng thái "chờ" để phát hiện chuyển động khi bạn cầm máy lên. Tương tự như AOD, tính năng Chạm hai lần để mở màn hình (Double tap to turn on screen) chính là giải pháp thay thế tiết kiệm điện năng hơn rất nhiều.

Để tắt tính năng này và cho phép các cảm biến chuyển động "nghỉ ngơi" khi bạn không dùng đến điện thoại:

Vào Cài đặt > Tính năng nâng cao > Chuyển động và thao tác > Nhấc lên để bật > Tắt .

Chấm dứt tình trạng hao pin âm thầm

Ngoại trừ AOD, phần lớn các thiết lập còn lại nếu đứng riêng lẻ sẽ không tạo ra sự khác biệt quá lớn về pin. Tuy nhiên, khi cộng hưởng lại, các tính năng chạy ngầm này lại ngốn của bạn một lượng dung lượng rất đáng kể dù không thực sự cần thiết.

Thực tế sau khi tắt toàn bộ các tính năng kể trên, chiếc Galaxy S22+ thường còn dư thêm khoảng 15% pin vào cuối ngày, thậm chí có những ngày lên tới hơn 20%. Đây rõ ràng là một con số cải thiện rất ấn tượng và đáng giá.