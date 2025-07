Người dùng iPhone chú ý: Ai cũng có thể theo dõi bão WIPHA chỉ với ứng dụng quen thuộc, sẵn có trong máy

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 4 giờ sáng ngày 22/7, vị trí tâm bão số 3 (bão Wipha) ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140km về phía Tây Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 70km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc, cách Ninh Bình khoảng 110km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi ven biển và đất liền đã có gió mạnh. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Để có thể theo dõi tình hình sát sao hơn, mọi người hoàn toàn có thể chủ động sử dụng điện thoại của mình.

Với người dùng iPhone, ứng dụng Thời tiết (Weather) được tích hợp sẵn trên mọi chiếc iPhone là một công cụ đáng ngạc nhiên trong việc theo dõi các hiện tượng thời tiết lớn, bao gồm cả bão. Mặc dù không phải là một công cụ chuyên biệt, nhưng nó cung cấp đủ thông tin cơ bản và trực quan để bạn nắm bắt tình hình.

Ứng dụng Thời tiết tích hợp sẵn trên iPhone cung cấp khả năng hiển thị bản đồ lượng mưa và gió, giúp bạn theo dõi các hiện tượng thời tiết lớn như bão. Để theo dõi, bạn chỉ cần thực hiện một số thao tác dưới đây.

Mở ứng dụng Thời tiết: Tìm và mở ứng dụng Thời tiết trên iPhone của bạn.

Truy cập bản đồ: Chạm vào biểu tượng bản đồ ở góc dưới bên trái màn hình.

Chọn lớp hiển thị: Trên bản đồ, bạn có thể chọn các lớp như "Lượng mưa" (Precipitation) hoặc "Gió" (Wind). Bạn sẽ thấy các xoáy tròn trên bản đồ thể hiện vị trí và di chuyển của bão.

Xem dự báo: Kéo thanh trượt ở cuối màn hình để xem dự báo hướng đi và phạm vi ảnh hưởng của bão trong các giờ hoặc ngày tới. Lưu ý rằng các phiên bản iOS mới hơn (ví dụ: iOS 17) có thể cung cấp thêm các chi tiết về hướng gió.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm: Ứng dụng cũng hiển thị các cảnh báo thời tiết nguy hiểm, giúp bạn cập nhật thông tin về các sự cố có thể xảy ra.

Để có độ chính xác cao nhất, bạn nên bật Vị trí chính xác cho ứng dụng Thời tiết trong cài đặt iPhone: Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị > Thời tiết, sau đó bật Vị trí chính xác. Việc cấp quyền cho ứng dụng thời tiết sẽ theo dõi vị trí của bạn và gửi thông báo kịp thời khi có tình trạng thời tiết xấu diễn ra.

Sau khi đã cấp quyền truy cập vị trí cho ứng dụng thời tiết thì sau đây là các bước sau để kích hoạt thông báo thời tiết khắc nghiệt:

- Mở ứng dụng Thời tiết trên màn hình chính

- Nhấn vào biểu tượng Danh sách ở góc dưới bên phải màn hình.

- Tại góc trên bên phải màn hình, chọn biểu tượng Menu.

- Chọn Thông báo từ menu.

- Sau khi vào mục thông báo > bạn bật mục Thời tiết nguy hiểm > Nhấn vào Xong để lưu thay đổi.

Nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn, khả năng tùy chỉnh cao hơn và các mô hình dự báo chuyên sâu, các ứng dụng bên thứ ba là lựa chọn tuyệt vời. Chúng thường cung cấp dữ liệu theo thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hình ảnh vệ tinh và các mô hình dự báo đường đi của bão.

Một số ứng dụng được đánh giá cao và dễ dàng tìm thấy trên App Store bao gồm:

Typhoon Tracker - Real-time: Ứng dụng này tập trung vào việc theo dõi bão nhiệt đới, cung cấp thông tin về vị trí hiện tại, cường độ, tốc độ di chuyển và dự báo đường đi từ nhiều trung tâm khí tượng uy tín trên thế giới.

Windy.com: Nổi tiếng với bản đồ gió và thời tiết cực kỳ chi tiết, Windy.com cho phép bạn trực quan hóa mọi thứ từ hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, lượng mưa cho đến áp suất khí quyển. Đây là công cụ mạnh mẽ để hình dung cấu trúc và sự di chuyển của bão.

Zoom Earth: Ứng dụng này cung cấp hình ảnh vệ tinh chất lượng cao và cập nhật liên tục, giúp bạn quan sát sự phát triển của bão từ khi hình thành trên biển đến khi đổ bộ vào đất liền. Giao diện trực quan và dễ sử dụng là một điểm cộng lớn.

Để tải các ứng dụng này, bạn chỉ cần mở App Store trên iPhone, tìm kiếm tên ứng dụng và nhấn Tải về (Get).

Việc theo dõi bão qua iPhone không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân và gia đình mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc chủ động ứng phó với thiên tai.