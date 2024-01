Người dùng iPhone bất ngờ được Apple chi trả cả triệu đồng, có người cả ngàn USD: Tại sao lại như vậy?

Cuối cùng, sau nhiều chờ đợi, các khoản bồi thường cho người dùng iPhone bị ảnh hưởng bởi vụ việc Apple cố tình làm chậm hiệu năng máy (còn gọi là "batterygate") đã bắt đầu được Apple chi trả. Theo thỏa thuận, mỗi đơn kiện hợp lệ sẽ nhận được khoảng 92.17 USD, có nghĩa một số người dùng có thể nhận được tổng cộng gần 1.000 USD.

Vụ kiện cáo buộc Apple gian lận người tiêu dùng bằng cách cố tình làm giảm hiệu năng của iPhone khi pin bị chai. Để giải quyết vấn đề này, Apple đã chính thức xin lỗi, giảm giá thay thế pin, cung cấp cho người dùng tùy chọn tắt tính năng này và giới thiệu các tính năng mới trên iOS để giảm tác động của việc pin bị chai theo thời gian.

Apple âm thầm áp dụng biện pháp giảm hiệu năng như một cách để ngăn iPhone tắt đột ngột do pin yếu. Tuy nhiên, việc triển khai tính năng này mà không thông báo rõ ràng cho khách hàng vào năm 2017 đã khiến họ gặp rắc rối.

Mặc dù vẫn khẳng định không sai, Apple đã đồng ý chi 500 triệu USD để giải quyết vụ kiện vào tháng 3/2020. Trong số đó, 310 triệu USD được dùng để bồi thường cho người dùng, tương đương khoảng 92 USD cho mỗi đơn kiện hợp lệ.

Nếu bạn không nộp đơn kiện tham gia vụ kiện, hiện đã quá muộn để làm điều đó. Thời hạn tham gia đã kết thúc vào ngày 6/10/2020. Nếu bạn từng sở hữu iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus hoặc iPhone SE, bạn có thể đã nộp đơn kiện cho từng thiết bị đó.

MacRumors là trang đầu tiên cho biết các khoản thanh toán bồi thường đầu tiên trị giá 92.17 USD đã được Apple gửi đến người dùng, đúng theo lộ trình phân bổ trong thỏa thuận. Trên mạng xã hội, người dùng Michael Burkhardt đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy 6 khoản thanh toán trị giá 92.17 USD. Nhiều người dùng iPhone khác cũng chia sẻ rằng họ đã nhận được tiền thanh toán hôm nay.

Việc chi trả bồi thường bắt đầu đánh dấu một sự kết thúc cho một trong những tranh cãi lớn nhất của Apple trong những năm gần đây. Mặc dù số tiền không quá lớn, nó mang lại chút an ủi cho những người dùng bị ảnh hưởng và là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của minh bạch và trách nhiệm đối với các công ty công nghệ lớn.