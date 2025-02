Người dùng được khuyến cáo gỡ ứng dụng DeepSeek khỏi iPhone

Hãng bảo mật di động NowSecure gần đây đã phát hiện ra ứng dụng DeepSeek có một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư mà người dùng iPhone cần lưu ý. Cụ thể, ứng dụng này được phát hiện có các lỗ hổng nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm cho cá nhân, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.

Theo báo cáo, DeepSeek truyền tải dữ liệu nhạy cảm qua internet mà không sử dụng mã hóa, khiến thông tin dễ bị đánh cắp nếu bị chặn. Khi mã hóa được áp dụng, ứng dụng lại sử dụng các khóa mã hóa lỗi thời và lưu trữ thông tin như tên người dùng hoặc mật khẩu một cách không an toàn.

Ngoài ra, DeepSeek còn thu thập dữ liệu người dùng và thiết bị, cho phép theo dõi cá nhân. Đặc biệt, dữ liệu này được gửi đến các máy chủ do ByteDance kiểm soát, có thể tạo điều kiện cho công ty mẹ TikTok kiểm soát thông tin cá nhân.

NowSecure khuyến cáo các công ty và cơ quan chính phủ nên gỡ bỏ ứng dụng DeepSeek khỏi các thiết bị quản lý cũng như thiết bị cá nhân mang theo. Họ cũng đề xuất người dùng doanh nghiệp tìm kiếm các ứng dụng AI thay thế có ưu tiên bảo vệ dữ liệu và bảo mật.

Các vấn đề liên quan đến ứng dụng DeepSeek

- Truyền dữ liệu không an toàn gây rủi ro về quyền riêng tư.

- Lỗ hổng bảo mật do sử dụng khóa mã hóa cứng.

- Chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba như ByteDance.

- Phân tích và lưu trữ dữ liệu tại máy chủ DeepSeek ở Trung Quốc.

NowSecure cho rằng những vấn đề này có thể dẫn đến nhiều lo ngại, gồm mất mát sở hữu trí tuệ và dữ liệu nhạy cảm; tính toàn vẹn của dữ liệu bị xâm phạm; theo dõi và giám sát từ việc thu thập dữ liệu; mất quyền kiểm soát dữ liệu gửi đến và quản lý tại Trung Quốc.

Báo cáo của BGR cho thấy DeepSeek chưa được cập nhật với dữ liệu mới nhất tính đến tháng 12/2023, điều này khiến phản hồi của ứng dụng không thể so sánh với Gemini của Google hay ChatGPT của OpenAI. Do đó vì lý do bảo mật, người dùng nên cân nhắc xóa ứng dụng này khỏi iPhone, ngay cả khi không phải là tổ chức doanh nghiệp hay cơ quan chính phủ.