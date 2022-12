Người Do Thái giàu có bậc nhất vì họ 'lăn xả' để kiếm tiền: Tha phương để làm 'doanh nhân thế giới', khai thác triệt để 2 thứ để làm giàu

Người Do Thái được mệnh danh là "doanh nhân số một thế giới". Không chỉ thông minh, họ thành công còn bởi vì họ là nhóm người chăm chỉ và kiên trì nhất. Trong suy nghĩ của người Do Thái, họ luôn tin rằng một người dù bắt đầu bằng tay trắng, không tiền, không mối quan hệ tương lai cũng có thể quật khởi thành công nếu biết "lăn xả" đúng cách.

Vậy người Do Thái "lăn xả" để làm giàu như thế nào?

Câu trả lời sẽ khiến cả thế giới phải nể phục và học tập.

1. Đi khắp nơi kiếm tiền

Người Do Thái không kiếm tiền chỉ ở một chỗ. Điều này bắt nguồn từ dòng chảy lịch sử của dân tộc thông minh nhất thế giới. Trong quá khứ, người Do Thái từng phải gánh chịu những thảm họa khủng khiếp, họ không có quốc gia của riêng mình và sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Vận mệnh thăng trầm đã khiến người Do Thái phải đã học cách tồn tại và thích nghi với những nền văn hóa, kinh tế khác nhau trên thế giới.

Cũng từ đó, kiếm tiền mọi lúc, mọi nơi là đặc điểm tự nhiên của người Do Thái. Những thương nhân Do Thái ít có thị trường cố định mà ở khắp nơi. Họ không ngại khó, ngại khổ khi đi từ Đông sang Tây, xuôi Nam ngược Bắc để lập nghiệp cũng như mở rộng thị trường khi bản thân đủ tiềm lực. Ở đâu, họ cũng có thể thực hiện các giao dịch lớn nhỏ.

Người Do Thái hiểu rằng để làm giàu, không thể ngồi yên một chỗ mà phải đi khắp nơi. Với lối tư duy đó, những đứa trẻ Do Thái ra đời và tiếp nối thế hệ đi trước. Có thể nói, người Do Thái sinh ra đã là thương nhân của thế giới.

2. Sử dụng trí tuệ để kiếm tiền, tận dụng thông tin để nắm bắt cơ hội

Người Do Thái luôn cho rằng, sự thông minh có thể kiếm ra tiền mới là thông minh thực sự, mới là nhìn xa trông rộng.Trong mắt người Do Thái, kiếm được nhiều tiền và có được của cải hay không là phụ thuộc vào trí tuệ. Làm ăn thì luôn dùng trí thông minh để chiến thắng và chỉ có kiếm tiền bằng khối óc của mình thì mới có thể mang lại tiền tài lớn mạnh.

Theo cách này, tiền đã trở thành thước đo của trí tuệ trong kinh doanh, chỉ khi trí tuệ được chuyển hóa thành tiền thì mới là trí tuệ sống có giá trị. Bởi vậy, người kinh doanh cần dùng trí tuệ để suy nghĩ và phân tích tâm lý và hành vi người tiêu dùng. Chỉ khi nắm rõ được nhu cầu của khách hàng thì mới có thể tồn tại trên thị trường.

Bên cạnh đó, người Do Thái cũng rất nổi tiếng trong việc nắm bắt, thu thập thông tin. Một khi có trong tay những thông tin về cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không bỏ lỡ. Điều này cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp họ có được thành công.

Lấy ví dụ trong một trung tâm thương mại khi các doanh nghiệp có cơ hội ngang nhau, điều kiện như nhau, người chiến thắng chính là người biết nắm bắt cơ hội. Kẻ chịu khó chủ động tìm hiểu và phân tích thị trường thì bao giờ cũng sẽ có lợi thế hơn kẻ ỷ lại và luôn ở thế bị động. Hiểu được điều đó, những doanh nhân Do Thái luôn là những người nhạy bén trên thị trường.

Không những thế, khi họ thấy rằng những dự án của những người xung quanh có thể mang lại lợi ích hoặc tạo ra của cải cho mình, họ sẽ chủ động đưa ra lời mời hợp tác, cho đối phương có thời gian suy nghĩ nhiều nhất và kiên nhẫn đợi chờ sự đồng ý.

Người Do Thái luôn có thể nhìn thấy những cơ hội kinh doanh khổng lồ từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chính thái độ tích cực, chủ động tìm kiếm và đón nhận cơ hội đã giúp các doanh nhân Do Thái luôn chủ động trên thị trường, giành về nhiều thành công.

3. Muốn kiếm được tiền thì phải có mục tiêu

Người Do Thái cho rằng muốn kiếm tiền thì phải có mục tiêu rõ ràng, đó là động lực để một người tiến về phía trước. Những người thông minh biết cách đặt ra các mục tiêu tương ứng tùy theo tình hình của riêng họ. Ngược lại, những người không có mục tiêu chắc chắn sẽ luôn gặp rắc rối về phương diện tiền bạc.

"Thần chứng khoán" Buffett từng thề nhất định sẽ trở thành triệu phú khi ông mới 10 tuổi, còn "Vua dầu mỏ" Rockefeller cũng tin rằng mình sẽ trở thành tỷ phú trong tương lai khi ông còn trẻ.

Kiếm tiền không phải là điều xấu và người Do Thái không bao giờ xấu hổ khi kiếm tiền. Họ luôn quan niệm không có ngành hay phương pháp nào không kiếm ra tiền, chỉ có những người không có mục tiêu kiếm tiền mà thôi!