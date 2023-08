Người Do Thái có tư duy làm giàu khiến “tiền vào như nước”, vỏn vẹn 6 điều nhưng không mấy người hiểu rõ

Người Do Thái nổi tiếng thông minh và có những tư duy làm giàu hết sức ấn tượng dù chiếm chưa tới 1% dân số thế giới. Chính vì thế không ít người học hỏi những phương pháp làm giàu từ họ nhưng không phải ai cũng thành công. Dưới đây chính là 1 số tư duy thú vị từ người Do Thái.

1. Làm giàu nhờ những cuộc phiêu lưu

Có thể nói, làm giàu là cả 1 hành trình dài mà con người chúng ta đặt ra, thực hiện. Đối với người Do Thái, làm giàu từ những cuộc phiêu lưu là 1 trong những cách đặc biệt và hiệu quả. Nếu bạn muốn phát tài, bạn phải có dũng khí “tiếp xúc với rủi ro” trước đã.

Người Do Thái tin rằng “rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng lớn” và “của cải là kết quả của rủi ro”. Chúng ta cần phải chấp nhận các tình huống khác nhau xảy ra khi làm ăn. Nếu cứ ở mãi trong vùng an toàn, chúng ta sẽ chỉ có được cuộc sống bình yên và an nhàn mà khó bứt phá, nhận ra nhiều bài học và kết quả vượt trội.

2. Làm giàu trong nghịch cảnh

Trong cuộc sống, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn bên cạnh các yếu tố thuận lợi. Đặc biệt, trong chuyện làm ăn, chúng ta càng cần vững tâm để đối mặt với khó khăn và vượt qua nghịch cảnh.

Trong kinh doanh, phải vượt qua nghịch cảnh mới có được “kim cương”. Ảnh minh họa: Internet

Người Do Thái tin rằng trước khi nữ thần may mắn trao cho bạn chiếc vương miện thành công, cô ấy thường kiểm tra bạn 1 cách khắc nghiệt để xem bạn có đủ sức chịu đựng hay không. Nếu như bạn có 1 ý chí kiên cường và sự nhanh nhạy trong làm giàu, chắc chắn bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng.



3. Làm giàu trong sự lạc quan

Trong mọi hoàn cảnh, nếu như con người ta lúc nào cũng tiêu cực, sợ hãi thì khó có thể thành công. Dù chặng đường làm giàu có khó khăn hay thuận lợi, 1 nụ cười trên môi và 1 tinh thần thoải mái, lạc quan là điều bạn cần giữ gìn.

Khi làm giàu, người Do Thái tin rằng khởi nghiệp bằng sự tích cực và gắn kết mối quan hệ giữa người với người là kỹ năng để thành công trong kinh doanh, làm giàu.

4. Làm giàu 1 cách linh hoạt

Sự nhạy bén và thông minh của người kinh doanh là yếu tố quan trọng. Nếu như bạn là 1 người có tư duy linh hoạt, sẵn sàng đưa ra những quyết định mới mẻ để xoay chuyển tình hình thì chắc chắn sẽ tới gần hơn với thành công.

Con người cần linh hoạt tính toán mọi trường hợp để làm giàu. Ảnh minh họa: Internet

Nếu như những khó khăn làm bạn sợ hãi và lúng túng, không biết xử trí ra sao thì bạn là người thua cuộc ngay từ giây phút ấy. Khi đã bắt đầu kinh doanh, làm giàu, bạn cần dự trù nhiều tình huống có thể xảy ra và biết cách xoay chuyển tình hình nhanh chóng nếu có dấu hiệu không ổn.



Thị trường sẽ thay đổi liên tục, nếu con người không biết cách xử trí các vấn đề phát sinh thì khó có thể làm giàu. Đó cũng là điều mà người Do Thái đã đúc kết từ lâu.

5. Làm giàu nhờ thông tin

Người Do Thái tin rằng người chưa giàu có chỉ đang thiếu đi những kế hoạch, phương pháp làm giàu. Trong đó, thông tin, tri thức chính là 1 trong những chìa khóa để chúng ta mở cánh cửa thành công và làm giàu. Người Do Thái lúc nào cũng đề cao tri thức bởi đây là tài sản vô giá, không có giới hạn của con người. Mỗi ngày chúng ta đều cần học hỏi thêm những điều mới, tích lũy nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới để trưởng thành và giỏi giang hơn.

Từ những kiến thức thực tế, ta có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh, phương pháp làm giàu hiệu quả. Chúng ta nên chủ động học hỏi từ mọi người, qua mọi phương tiện và từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân mình trên chặng đường chinh phục thành công.

6. Luôn trân trọng đồng tiền

Người Do Thái quan niệm rằng chỉ khi con người quý trọng đồng tiền thì tiền mới có thể đến với ta. Vì thế họ tôn trọng công sức, thành quả mà mình làm ra, luôn lên kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ không tiêu xài phung phí. Đây cũng là cách để bạn luôn có tiền phòng thân, nếu kinh doanh có vấn đề gì sẽ chủ động giải quyết được.

Theo 163