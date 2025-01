Người đẹp Vbiz gặp sự cố đến mức bảo vệ gấp rút lên nhà, hoá ra vì 1 thói quen đêm Giao thừa

Giao thừa là cột mốc đặc biệt, ý nghĩa đối với mỗi gia đình Việt khi Tết đến. Trong đêm 29 Tết, nhiều sao Việt đã tranh thủ dâng mâm lễ vật, làm những thủ tục truyền thống để cầu mong điều may mắn, tốt lành cho gia đình trong năm mới. Tuy nhiên, mới đây siêu mẫu Minh Tú gặp sự cố "dở khóc dở cười" vì xông nhà vào đêm Giao thừa.

Theo đó, siêu mẫu Minh Tú đã thanh tẩy nhà bằng việc bê một lò xông đi khắp các ngóc nghách bên trong căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, chính việc làm này của Minh Tú đã khiến bảo vệ tìm lên tận nhà, nguyên nhân vì khói từ lò xông đã làm kích hoạt hệ thống báo cháy. Việc xông nhà như thế này thường không được khuyến khích thực hiện với những người sinh sống ở chung cư vì làm ảnh hưởng đến việc phòng cháy chữa cháy.

Minh Tú chia sẻ về sự cố ngay đêm Giao thừa: "Tôi xông nhà tẩy uế, khúc đầu êm êm, khúc sau nó khói. Mấy chú bảo vệ bấm chuông. Xin lỗi mấy chú bảo vệ quá trời. 29 Tết mà tui còn quậy. Thôi coi như tôi tẩy lun cái cuối rồi đó".

Minh Tú phải liên tục xin lỗi vì xông nhà làm hệ thống cháy báo động, khiến bảo vệ tìm lên tận nhà!

Trước đó, Minh Tú khoe các ngóc ngách bên trong nhà đều đã được trang trí chỉn chu, sẵn sàng đón Tết

Sau khi lấy chồng, Minh Tú chăm chỉ vào bếp nấu ăn, làm nội trợ

Minh Tú còn làm những vlog lên đồ sang chảnh để vào bếp và nhận hàng triệu lượt xem

Minh Tú là một trong những siêu mẫu hàng đầu của Việt Nam. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2010 và nhanh chóng ghi dấu ấn với giải bạc tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, Minh Tú đại diện Việt Nam tham gia Asia's Next Top Model và xuất sắc đạt vị trí Á quân, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, Minh Tú còn thử sức trong vai trò huấn luyện viên cho các chương trình truyền hình thực tế như The Face Vietnam 2017, The Look Vietnam 2017, Miss International Queen Vietnam, góp phần đào tạo nhiều thế hệ người mẫu trẻ tài năng. Năm 2018, cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào Top 10 chung cuộc, đồng thời nhận danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á

Minh Tú kết hôn với doanh nhân người Đức, Christopher Schnieders, vào tháng 4/2024 sau hơn một thập kỷ hẹn hò. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Từ sau khi đám cưới, Minh Tú chăm chỉ nấu ăn, cô quay vlog hài hước đăng lên trang cá nhân.

Minh Tú nói: "Anh Chris là người không bao giờ hứa trước, anh chỉ làm thôi. Anh là người suy nghĩ đơn giản, tìm được những niềm vui bình dị và không mưu cầu nhiều, luôn thấy hiểu và ủng hộ vợ. Anh nói rằng anh hạnh phúc khi tôi hạnh phúc. Nhờ anh mà cuộc sống làm vợ với tôi đơn giản hơn rất nhiều, tôi được tự do làm những điều mình thích. Tôi thích tự tay nấu cơm cho anh ăn, tôi đi học cắm hoa vì anh thích ngắm hoa. Tôi tự nguyện làm những điều đó vì thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người đàn ông của mình, chứ anh không hề đòi hỏi hay ép buộc. Tôi may mắn khi chọn được một người như vậy để đồng hành trong cuộc đời".