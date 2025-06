Người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2025

Đại diện Cộng hòa Czech - Michaela Macháčkova - năm nay 23 tuổi, là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa và mỹ thuật. Người đẹp yêu thích vẽ, hội họa, nhiếp ảnh và làm người mẫu. Cô theo đuổi dự án From the Ground Up với mục tiêu giúp trẻ em phát triển khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng và sự tự tin thông qua nghệ thuật. Michaela Macháčkova được xem là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Âu.