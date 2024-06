Người đẹp & Euro: "Huyền My thích tuyển Anh và mong họ sẽ vô địch!"

Á hậu Huyền My từ lâu đã là cái tên nổi tiếng trong lòng fans bóng đá Việt Nam. Từ nhỏ, Huyền My đã được bố hun đúc tình yêu bóng đá với CLB Thể Công, bây giờ là Thể Công-Viettel. Trên các khán đài V.League, người ta vẫn thường thấy Huyền My tới dự khán các trận đấu của CLB này.

Với bóng đá quốc tế, Huyền My thích CLB Chelsea và từng gây sốt trong lòng fans CLB này tại Việt Nam vì quá xinh đẹp, dễ thương.

Huyền My là fan Chelsea nổi tiếng tại Việt Nam!

Những năm trở lại đây, Huyền My về làm việc tại đài truyền hình K+, mảng bóng đá Premier League. Bởi thế, ngoài Chelsea, người đẹp giờ có thêm tình yêu với Tam sư. Cô tâm sự trước thềm VCK Euro 2024:

"Để thích nhất thì Huyền My chọn tuyển Anh. Công việc chính của My là làm về bóng đá Anh nên cũng có tình cảm không nhỏ cho họ. Tuyển Anh cũng là Á quân của VCK Euro trước, nên My nghĩ họ cũng sẽ là thế lực đáng gờm của năm nay.

Tuy nhiên trận mở màn của tuyển Anh là gặp Serbia thì My cũng có hơi lo lắng vì đối thủ cũng đang có chuỗi phong độ ấn tượng. Trận đấu đó sẽ khá khó đoán. Trận giao hữu thì Anh cũng mới để thua Ireland. Nên trận Anh vs Serbia có lẽ cơ hội là 50-50 thôi".

Gần đây, Huyền My đã có chuyến tới thăm các CLB tại Premier League ví dụ như Arsenal, kình địch của The Blues.

Khi được hỏi, nếu tạm gạt tình cảm sang một bên và chỉ dùng lý trí, Huyền My nghĩ đội tuyển nào có khả năng vô địch Euro 2024 nhất, người đẹp tiếp:

"Với My thì lý trí và trái tim rất cân bằng đấy. Nhìn vào chặng đường ở Euro 2024 này, cơ hội cho tuyển Anh vẫn 50-50 thôi. Nhưng My vẫn kỳ vọng tuyển Anh có thể lên ngôi vô địch vì ESPN cũng đánh giá tuyển Anh có đội hình mạnh nhất. Đấy là ưu điểm nhưng cũng là vấn đề khi HLV Southgate phải làm sao dung hòa được các ngôi sao.

Trong tuyển Anh có Phil Foden là một ngôi sao tỏa sáng ở Premier League vừa rồi. Nếu cậu ấy tiếp tục tỏa sáng thì tuyển Anh rồi sẽ có các kết quả khả quan".

Thích tuyển Anh và Chelsea nên dễ hiểu, Huyền My cũng thích nhất một cầu thủ Chelsea tại Euro 2024, đấy là Cole Palmer. Tại Euro 2024 này, tuyển Anh thuộc bảng C với Serbia, Đan Mạch và Slovenia.

Huyền My khi tới thăm SVĐ của Man Utd.

Tạm để tuyển Anh sang một bên, trước mắt sẽ là trận mở màn Euro 2024 giữa Đức vs Scotland lúc 02h00 đêm nay. Dự đoán về trận này, Huyền My nói:

"Đức là đội tuyển có hàng tiền vệ rất chất lượng, cũng là sự kết hợp giữa những người trẻ với đàn anh giàu kinh nghiệm. My nghĩ là Đức sẽ có chiến thắng 2-0 trong trận mở màn trước Scotland".

Hào hứng chờ đợi Euro 2024, Huyền My sẽ còn cùng chúng tôi dự đoán thêm nhiều trận đấu tại VCK Euro 2024 nữa!

Vào tối và đêm mai sẽ có các trận đấu giữa Hungary vs Thụy Sĩ (20h00), Tây Ban Nha vs Croatia (23h00), Italia vs Albania (02h00). Dự đoán về loạt trận này, Á hậu Huyền My cũng kết lại câu chuyện:

"Tây Ban Nha triệu tập khá nhiều cầu thủ trẻ, có thể họ sẽ bị đả bại bởi một Croatia già giơ đấy. Tất nhiên có thể sẽ là chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Croatia thôi.

Italia sau khi đăng quang Euro 2020 thì phong độ ngày càng đi xuống. Nhưng nói gì thì nói, ở trận gặp Albania, Italia sẽ cố gắng hết sức có trọn vẹn 3 điểm, hòng tránh thế khó khi sau đấy gặp các đội lớn hơn là Tây Ban Nha và Croatia.

Với Thụy Sĩ, hai trận gần đây họ ghi tới 8 bàn vào lưới Hungary (thắng 3-2 và 5-2) nên My nghĩ tới đây họ sẽ lại thắng thôi, song có thể chỉ thắng tối thiểu 1-0".