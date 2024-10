Người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2024

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đã diễn ra tối 25/10 với chiến thắng thuộc về người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta. Cô là người đẹp Ấn Độ đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Grand International.

Rachel Gupta năm nay 20 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu , diễn viên, doanh nhân. Rachel sáng lập học viện và salon làm đẹp. Cô yêu động vật và là người ăn chay trường. Rachel từng dự thi Miss Super Talent of the World 2022 và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta - đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.

Các danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Philippines, á hậu 2 thuộc về Myanmar, á hậu 3 thuộc về Pháp và á hậu 4 thuộc về Brazil.

Top 5 bao gồm các người đẹp Philippines, Myanmar, Pháp, Brazil, Ấn Độ. 5 người đẹp tham gia phần thi ứng xử và nhận được câu hỏi chung “Vấn đề lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt là gì?”. Philippines, Ấn Độ, Myanmar được đánh giá có câu trả lời tốt, đúng trọng tâm.

Trước đó, ban tổ chức công bố top 10 bao gồm các đại diện Indonesia (thắng giải Miss Popular Vote), Pháp, Myanmar, Peru, Tây Ban Nha, Anh, Ấn Độ, Brazil, Cộng hòa Dominica, Philippines.

Top 10 thí sinh tham gia phần thi thuyết trình về hòa bình. Sau đó, các người đẹp trình diễn váy dạ hội. Các thiết kế váy dạ hội của top 10 năm nay được nhận xét đẹp mắt, lộng lẫy.

Các danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Philippines, á hậu 2 thuộc về Myanmar, á hậu 3 thuộc về Pháp và á hậu 4 thuộc về Brazil. Các danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Philippines, á hậu 2 thuộc về Myanmar, á hậu 3 thuộc về Pháp và á hậu 4 thuộc về Brazil.

Top 20 bao gồm các đại diện Thái Lan (thắng giải Country’s Power of the Year), Colombia, US Virgin Island, Malaysia, Mexico, Guatemala, El Salvador, Pháp, Curacao, Tây Ban Nha, Paraguay, Nhật Bản, Brazil, Ấn Độ, Anh, Cộng hòa Dominica, Indonesia, Philippines, Myanmar, Peru.

Đại diện Việt Nam - Võ Lê Quế Anh - không được gọi tên vào top 20. Trước đó, cô thuộc top 3 thí sinh cạnh tranh giải Miss Popular Vote với tỷ lệ bình chọn sát sao. Tuy nhiên, Quế Anh đã thua trước người đẹp Indonesia.

Top 20 trình diễn bikini. Các thí sinh trình diễn mẫu bikini màu trắng có thiết kế đơn giản nhưng tôn dáng. Người đẹp Pháp tạo điểm nhấn khi đội tóc giả, sau đó cởi để lộ đầu trọc. Người đẹp Thái Lan mang theo quạt điện lên sân khấu trong màn trình diễn. Philippines, Pháp, Peru, Cộng hoà Dominica… là những người đẹp trình diễn tốt trong phần thi bikini.

Ban tổ chức cũng công bố các giải phụ như Best in Swimsuit thuộc về thí sinh Brazil, trang phục dân tộc thuộc về ba đại diện Brazil, Ecuador, Honduras. Giải váy dạ hội đẹp nhất thuộc về đại diện Ghana, giải Grand Voice Awards thuộc về đại diện Trinidad & Tobago.