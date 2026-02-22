Người dân ùn ùn trở lại TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất đón khách kỷ lục

Ngày 22-2, số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy chỉ trong ngày hôm nay – mùng 6 tháng Chạp, sân bay phục vụ hơn 177.800 lượt khách – mức cao nhất từ trước tới nay. Số lượng chuyến bay cũng lập đỉnh kỷ lục với 1.069 lượt chuyến.

Trong đó, riêng chuyến bay tới Tân Sơn Nhất là 540 lượt chuyến, với tổng lượng khách vượt 104.000 lượt. Đây là lượng khách kỷ lục trong cao điểm Tết 2026 và nhiều năm qua.

Lượng khách tới nhà ga quốc nội cũng xấp xỉ 72.000 lượt, phản ánh nhu cầu trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam sau kỳ nghỉ Tết là rất lớn.

Do lượng khách tới tăng cao, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác.



Sân bay luôn cập nhật thông tin hệ thống FIDS - hiển thị tất cả chuyến bay tại nhà ga T1 và T3 nhằm bảo đảm đầy đủ thông tin cho hành khách. Đặc biệt, trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga, số dòng hiển thị thông tin trên bảng điện cũng được xem xét để hành khách quan sát nhanh, xem thông tin kịp thời. Bảo đảm quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà ga hành khách T1, T2 và T3.

Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, do số lượng chuyến bay và khách kỷ lục, tình trạng chậm chuyến, thất lạc hành đã xảy ra.

Anh Văn Thành (ngụ TPHCM) cho biết tối mùng 5 tháng Chạp, cả nhà anh có chuyến bay từ Hà Nội trở lại TPHCM, khởi hành lúc 18 giờ, hạ cánh khoảng 20 giờ 30 cùng ngày. Tuy nhiên, khi chờ lấy hành lý xong, nhiều người trong chuyến bay mới biết bị… thất lạc!

"Tôi gửi 3 kiện hành lý nhưng bị thất lạc một kiện đồ đông lạnh. Nhiều người ở tỉnh cũng bị thất lạc hành lý, hãng nói hành lý còn thiếu đang ở chuyến bay sau, dự kiến 1 giờ sáng hôm sau mới tới. Tôi chờ tới 23 giờ vẫn chưa có hành lý, đành về, nhưng hãng hứa sẽ có đơn vị giao trả hàng tới tận nhà" – anh Thành kể.

Hành khách có thể check in online trước để tránh trình trạng phải xếp hàng chờ lâu, đặc biệt nếu không có hành lý sẽ đi thẳng vào khu vực an ninh, rồi ra cửa khởi hành

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại các sân bay dịp cao điểm, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách cập nhật thông tin chuyến bay, đến sân bay sớm hơn thường lệ (khoảng 2 tiếng trước chuyến bay nếu bay nội địa và khoảng 3 tiếng với chuyến bay quốc tế). Với những chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn, khách nên ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk trong 24 giờ trước giờ khởi hành.







