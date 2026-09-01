Người dân từng chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương đến công an gần nhất trình báo

Người dân nếu từng thực hiện giao dịch chuyển khoản tương tự cần lưu đầy đủ tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, thông tin tài khoản nhận tiền và trình báo cơ quan Công an.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng, một người dân trên địa bàn vừa bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng sau khi tham gia chương trình đi bộ, chạy bộ trực tuyến được giới thiệu trên Facebook.

Cụ thể, người dân này biết đến chương trình đi bộ, chạy bộ trực tuyến trên Facebook. Sau khi tham gia, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng nhắn tin để trao đổi, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trang Facebook được các đối tượng sử dụng để tiếp cận, dẫn dụ người dân tham gia các nhiệm vụ trực tuyến. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Ban đầu, các đối tượng yêu cầu nạn nhân xét duyệt và "chuyển tiền để tương tác với các sản phẩm", đồng thời cam kết sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tất toán và hoàn lại tiền. Tin tưởng, nạn nhân lần lượt làm theo hướng dẫn và chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân thực hiện một số giao dịch, các đối tượng thông báo đã chuyển sai nội dung và yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để “khắc phục”. Chúng đưa ra lý do nếu không thực hiện theo hướng dẫn thì giao dịch không thể tất toán và số tiền đã chuyển sẽ không được hoàn lại.

Lo sợ mất số tiền đã chuyển, nạn nhân tiếp tục làm theo yêu cầu của các đối tượng. Đến khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, tổng số tiền đã chuyển lên tới 130.629.000 đồng.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn lừa đảo thường được các đối tượng sử dụng trên không gian mạng. Chúng thường tạo lòng tin bằng những chương trình, nhiệm vụ trực tuyến có vẻ đơn giản, sau đó yêu cầu người tham gia chuyển tiền để nhận hoa hồng hoặc được hoàn tiền.

Khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện ra nhiều lý do như chuyển sai nội dung, lỗi hệ thống, cần xác minh hoặc phải nộp thêm tiền để “khắc phục”. Việc liên tục đưa ra các yêu cầu mới nhằm tạo tâm lý lo sợ, khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền với hy vọng có thể nhận lại khoản tiền đã giao dịch.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền để thực hiện các nhiệm vụ tương tác, nhận hoa hồng hoặc nhận hoàn tiền theo hướng dẫn của các tài khoản không rõ danh tính trên mạng xã hội.

Đặc biệt, khi đã chuyển tiền nhưng được thông báo có lỗi và phải tiếp tục chuyển thêm tiền mới được hoàn trả, người dân cần lập tức dừng giao dịch. Đây là dấu hiệu cảnh báo phổ biến của các vụ lừa đảo trực tuyến.

Người dân cũng cần thận trọng khi cài đặt các ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP và không thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của những tài khoản, cá nhân không rõ danh tính.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần bảo lưu đầy đủ tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch; đồng thời nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Theo Công an Thành phố Đà Nẵng