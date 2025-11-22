Người dân TPHCM xuyên đêm mang hàng đến Mặt trận san sẻ với đồng bào vùng lũ

Sáng 22/11, đông đảo bà con nhân dân đã đến cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định) để cùng góp sức sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ bằng những phần quà nghĩa tình.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã mang các nhu yếu phẩm đến đây để nhờ đơn vị chuyển tải đến những địa phương gặp thiên tai vừa qua.

Sáng nay, rất đông người dân đã đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để gửi những phần quà nghĩa tình đến đồng bào vùng lũ﻿. Ảnh: Ngô Tùng

Không khí rộn ràng ở cơ quan MTTQ TPHCM khi hàng trăm người nườm nượp mang quà tặng đến chia sẻ với người dân vùng lũ.

Trước giờ đến đơn vị làm việc ngày cuối tuần, anh Toàn (ngụ ở phường Tân Thuận) có mặt ở trụ sở tổ chức Mặt trận thành phố với một xe đầy các bao đựng các vật dụng thiết yếu gửi tặng đồng bào.

Anh Toàn chở đầy xe những bao đồ đến cơ quan Mặt trận để gửi tặng bà con vùng lũ.

Anh Toàn tranh thủ gửi món quà ấm tình của gia đình trước giờ làm việc ngày cuối tuần.

Anh Toàn cho biết, hôm qua (21/11) khi hay tin MTTQ phát động tiếp nhận ủng hộ, anh và các thành viên trong gia đình nhanh chóng gom góp, đóng gói các đồ dùng như quần áo nam, nữ, giày dép… “Mình thấy rất thương bà con ngoài kia bởi mình có bạn ở khu vực Quy Nhơn (Gia Lai - PV) cũng chịu ảnh hưởng bão lụt. Dù vậy, món quà này đến với những người cần là được chứ không nhất thiết là phải đến một nơi cụ thể nào”, anh Toàn bộc bạch rồi chạy xe đi làm.

Sau khi chuyển hàng của cơ quan, Thùy Trang ở lại khá lâu để giúp tải đồ, sắp xếp các nhu yếu phẩm vào vị trí lưu trữ.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Thùy Trang cùng các đồng nghiệp ở Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh TPHCM hăng hái vận chuyển hàng hóa đã chuẩn bị trước đó vào vị trí tập kết ở cơ quan Mặt trận.

Những thùng đồ, gói quà ấm áp nghĩa tình gồm mì gói, sữa, bánh, quần áo, giày dép cũ. “Đây là kết quả ủng hộ của các anh chị em cơ quan sau lời phát động từ hai tuần trước. Chúng mình mong muốn chia sẻ một phần nhỏ với đồng bào bị ảnh hưởng của bão lụt. Rất thương bà con”, Trang nói và cho biết hiện đơn vị của bạn cũng đang tiếp nhận và dự kiến sẽ chuyển đến MTTQ thành phố thêm một đợt hàng nữa trong ngày 24 tới.

Dự tính chỉ là mang quà đến tặng rồi về, tuy nhiên nhóm bạn trẻ quyết định ở lại để hỗ trợ sắp xếp, phân bổ các nhu yếu phẩm.

Nhóm bạn trẻ tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để chung tay cứu giúp đồng bào.

Nhiều người khi đến gửi quà cũng quyết định xắn tay hỗ trợ tổ chức Mặt trận xếp hàng, chia từng gói quà để hỗ trợ bà con một cách chu đáo nhất.

Chẳng nề hà vất vả, mỗi người đều góp một chút công sức nhằm đem lại những món quà thiết thực nhất gửi đến đồng bào thân yêu.

Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất năng nổ tiếp nhận và sắp xếp các phần quà khi người dân mang đến.

Mang những thùng đồ to đến nơi, sau đó người dân tiếp tục soạn ra những túi hàng riêng biệt để gửi tặng bà con vùng lũ.

Khi gửi đồ, nhiều người cẩn thận ghi chú từng mặt hàng, độ tuổi có thể sử dụng cụ thể để thuận lợi cho công tác phân bổ hàng cứu trợ.

Các cô, các chị hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bình Đông, Nhiêu Lộc tham gia phân loại, gói các phần quà ngay tại cơ quan Mặt trận.

Cậu bé chung sức cùng người thân gửi thùng nhu yếu phẩm tặng bà con vùng lũ.

Dù nhỏ tuổi, cô bé hăng hái hỗ trợ người dân mang các túi quà để nhờ MTTQ chia sẻ với các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai.

Mỗi người góp một phần nhỏ công sức để giúp đồng bào vơi bớt khó khăn những ngày này.

Cán bộ, nhân viên của tuyến đường sắt đô thị số 1 tham gia chuyển những vật phẩm ý nghĩa. Từ đêm qua, 14 nhà ga của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã tiếp nhận nhiều hàng hóa của bà con gửi đến đồng bào. Những ngày tới, các điểm này tiếp tục đón nhận tấm lòng của người dân.

Những người không thu xếp đi được thì nhờ các shipper mang đến giúp.

Sau một buổi tiếp nhận, hàng hóa đã đầy ắp khu vực kho lưu của cơ quan nên MTTQ TPHCM tạm ngưng tiếp nhận. Bà con có thể gửi hàng đến một số địa điểm lân cận.

Người dân TPHCM xuyên đêm mang hàng đến Mặt trận san sẻ với đồng bào vùng lũ Không gian kho lưu của MTTQ TPHCM chật kín những món quà nghĩa tình mà người dân mang đến gửi tặng đồng bào vùng lũ. Video: Ngô Tùng

Hiện nay, do khu vực kho của cơ quan Mặt trận đã kín chỗ để hàng hóa nên người dân có thể gửi tấm lòng nhân ái của mình đến Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) và các cơ sở của Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Trước đó, từ đêm qua, nhiều người đã đến cơ quan MTTQ thành phố gửi đồ đạc, hàng hóa nhằm chia sẻ với đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Ngay trong đêm, chuyến xe chở theo 15 tấn hàng đã lên đường đến “chia lửa” với đồng bào miền Trung.

Hôm nay, 22/11, đoàn công tác TPHCM do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn - đã đến tỉnh Khánh Hòa và trực tiếp chia sẻ, động viên và tặng quà đến địa phương.