Người dân TPHCM xuyên đêm mang hàng đến Mặt trận san sẻ với đồng bào vùng lũ

Sáng 22/11, đông đảo bà con nhân dân đã đến cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định) để cùng góp sức sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ bằng những phần quà nghĩa tình.
Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã mang các nhu yếu phẩm đến đây để nhờ đơn vị chuyển tải đến những địa phương gặp thiên tai vừa qua.
Trước giờ đến đơn vị làm việc ngày cuối tuần, anh Toàn (ngụ ở phường Tân Thuận) có mặt ở trụ sở tổ chức Mặt trận thành phố với một xe đầy các bao đựng các vật dụng thiết yếu gửi tặng đồng bào.
Anh Toàn cho biết, hôm qua (21/11) khi hay tin MTTQ phát động tiếp nhận ủng hộ, anh và các thành viên trong gia đình nhanh chóng gom góp, đóng gói các đồ dùng như quần áo nam, nữ, giày dép… “Mình thấy rất thương bà con ngoài kia bởi mình có bạn ở khu vực Quy Nhơn (Gia Lai - PV) cũng chịu ảnh hưởng bão lụt. Dù vậy, món quà này đến với những người cần là được chứ không nhất thiết là phải đến một nơi cụ thể nào”, anh Toàn bộc bạch rồi chạy xe đi làm.
Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Thùy Trang cùng các đồng nghiệp ở Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh TPHCM hăng hái vận chuyển hàng hóa đã chuẩn bị trước đó vào vị trí tập kết ở cơ quan Mặt trận.
Những thùng đồ, gói quà ấm áp nghĩa tình gồm mì gói, sữa, bánh, quần áo, giày dép cũ. “Đây là kết quả ủng hộ của các anh chị em cơ quan sau lời phát động từ hai tuần trước. Chúng mình mong muốn chia sẻ một phần nhỏ với đồng bào bị ảnh hưởng của bão lụt. Rất thương bà con”, Trang nói và cho biết hiện đơn vị của bạn cũng đang tiếp nhận và dự kiến sẽ chuyển đến MTTQ thành phố thêm một đợt hàng nữa trong ngày 24 tới.
Dự tính chỉ là mang quà đến tặng rồi về, tuy nhiên nhóm bạn trẻ quyết định ở lại để hỗ trợ sắp xếp, phân bổ các nhu yếu phẩm.
Hiện nay, do khu vực kho của cơ quan Mặt trận đã kín chỗ để hàng hóa nên người dân có thể gửi tấm lòng nhân ái của mình đến Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) và các cơ sở của Hội Chữ thập đỏ TPHCM.
Trước đó, từ đêm qua, nhiều người đã đến cơ quan MTTQ thành phố gửi đồ đạc, hàng hóa nhằm chia sẻ với đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Ngay trong đêm, chuyến xe chở theo 15 tấn hàng đã lên đường đến “chia lửa” với đồng bào miền Trung.
Hôm nay, 22/11, đoàn công tác TPHCM do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn - đã đến tỉnh Khánh Hòa và trực tiếp chia sẻ, động viên và tặng quà đến địa phương.