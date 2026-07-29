Người dân TP.HCM sẽ đi Phú Mỹ Hưng, Rạch Chiếc, Thủ Dầu Một bằng buýt sông

Ngoài tuyến Bạch Đằng - Linh Đông đã vận hành, TP.HCM sẽ đầu tư 6 tuyến mới, hoạt động từ 2026-2028, nối từ bến Bạch Đằng đến Phú Mỹ Hưng, Rạch Chiếc, Thủ Dầu Một...

Trong kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng xe cá nhân trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15%-20% nhu cầu đi lại.

Toàn bộ xe buýt, taxi sẽ phải sử dụng điện, năng lượng xanh trước năm 2030. Đây cũng là thời điểm Thành phố hoàn thành, đưa vào khai thác 187 km đường sắt đô thị và 95% người sử dụng các phương tiện công cộng thực hiện thanh toán không tiền mặt.

Tuyến Bạch Đằng - Linh Đông luôn đông đúc khách, nhất là các ngày cuối tuần.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ phát triển đa dạng vận tải hành khách đường thủy nội đô và liên vùng kết hợp du lịch trong giai đoạn 2026-2030, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đường thủy liên thông giữa khu trung tâm với các đô thị mới và khu vực lân cận.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ có 7 tuyến buýt sông kết nối từ trung tâm Thành phố về các khu vực khu Nam, khu Đông và Bình Dương, với điểm đầu từ Bến Bạch Đằng.

Trong đó, tuyến số 1 Bạch Đằng - Linh Đông đã hoạt động ổn định kể từ năm 2017, với lượng hành khách tăng đều qua các năm. Hiện giá vé của tuyến này khoảng 15.000 đồng/lượt.

Tuyến buýt sông số 2 với lộ trình Bạch Đằng - Lò Gốm sẽ đầu tư và vận hành trong giai đoạn 2026-2027. Sở Xây dựng đang phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai, sau khi các dự án hạ tầng trên tuyến hoàn thành.

Đặc biệt, tuyến số 3 Bạch Đằng - Phú Mỹ Hưng dự kiến hoạt động ngay trong năm 2026. Thông tin từ Sở Xây dựng cho biết đang nghiên cứu và kêu gọi đầu tư tuyến này theo hình thức PPP.

Cũng trong năm nay, tuyến buýt sông số 4 lộ trình Bạch Đằng - Mũi Đèn Đỏ - Bến Swan Bay giai đoạn 1 cũng dự kiến vận hành và giai đoạn 2 tiếp tục năm 2027.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, các tuyến đường sông của TP.HCM còn kết hợp du lịch.

Tuyến số 5 Bạch Đằng - Thủ Dầu Một, Thành phố dự kiến vận hành giai đoạn 2026 - 2027. trong khi 2 tuyến Bạch Đằng - Rạch Chiếc - Phía đông VinCity và tuyến Sông Vàm Thuật - kênh Tham Lương dự kiến vận hành sau năm 2028.

Thành phố cũng đang rà soát quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa, hoàn thiện cơ chế pháp lý và đầu tư hạ tầng kết nối, để nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách đường thủy. Các cảng, bến thủy như Bến Bạch Đằng, Hiệp Phước, các bến tại Nhà Bè và Cần Giờ cũng sẽ nâng cấp, đồng thời đầu tư điểm dừng chân, dịch vụ ven sông và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực gắn với giao thông đường thủy...

Cũng theo Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng xe cá nhân, việc đầu tư, phát triển mạng lưới xe buýt; thực hiện các chính sách khuyến khích người dân sử dụng xe buýt vẫn là giải pháp chủ lực.

Thành phố sẽ tái cấu trúc mạng lưới xe buýt cho toàn thành phố, bao gồm rà soát, đánh giá các tuyến xe buýt hiện hữu; mở mới các tuyến buýt sử dụng năng lượng xanh, xe buýt nhỏ đi sâu vào khu dân cư để kết nối với các khu vực tập trung đông người, tích hợp mạng lưới xe buýt với hệ thống buýt sông, xe đạp công cộng, metro… tiến tới đảm bảo khoảng cách đi bộ tiếp cận trong khoảng 300-500 m.

TP.HCM giao các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng, triển khai các chính sách hỗ trợ người sử dụng vận tải hành khách công cộng, hoạt động vận tải hành khách công cộng sau khi kết thúc giai đoạn thực hiện miễn phí xe buýt cuối năm 2026.

Cùng với đó là tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt; tổ chức giao thông ưu tiên cho xe buýt; đầu tư, cải tạo, sửa chữa các bến xe buýt, các trạm trung chuyển giao thông công cộng...

Ngoài ra, phong trào thi đua, vận động công chức, viên chức, người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần cũng sẽ phát động; tiêu chí sử dụng giao thông công cộng sẽ đưa vào đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm...