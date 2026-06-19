Người đàn ông "xấu xí nhất thế giới" cưới được vợ cực xinh và cái kết

Từng bị gọi là "xấu xí nhất thế giới", người đàn ông này lại khiến cả thế giới bất ngờ khi xuất hiện bên cạnh người vợ xinh đẹp đến khó tin.

Tuổi thơ bị chối bỏ

Ở tuổi 63, Godfrey Baguma người đàn ông đến từ Uganda từng được cả thế giới biết đến qua danh xưng gây tranh cãi "người đàn ông xấu xí nhất Uganda". Nhưng phía sau cái tên đầy định kiến ấy không phải là bi kịch, mà là một hành trình dài của sự kiên cường, nơi ông học cách chấp nhận chính mình và từng bước vượt qua ánh nhìn khắc nghiệt của xã hội để tìm thấy giá trị thật sự của bản thân.

Từ một cậu bé nghèo mang ngoại hình khác biệt và từng bị chính mẹ ruột bỏ rơi vì "quá xấu xí", Godfrey Baguma đã đi qua tuổi thơ đầy tổn thương để viết nên một cuộc đời đặc biệt, khiến nhiều người phải nhìn lại cách mình đánh giá giá trị con người.

Ngay từ khi chào đời, Godfrey Baguma đã mang những dấu hiệu bất thường trên khuôn mặt đôi mắt xếch, sống mũi biến dạng và phần trán méo mó. Sự khác biệt ấy khiến ông không chỉ trở thành tâm điểm của sự tò mò, mà còn là đối tượng của những lời trêu chọc, xa lánh.

Trong ký ức của ông, nỗi đau lớn nhất không đến từ người lạ, mà bắt đầu từ chính gia đình. Godfrey từng bị mẹ ruột bỏ rơi vì ngoại hình "khác thường", sau đó được bà ngoại cưu mang và nuôi dưỡng trong điều kiện khó khăn. Ngay từ nhỏ, ông đã phải học cách sống với cảm giác bị từ chối, bị nhìn như "một điều không thuộc về thế giới này".

Lớn lên trong một ngôi làng nhỏ tại Uganda, ông không có tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Mỗi lần bước ra đường là một lần đối mặt với ánh mắt soi mói, những lời chỉ trỏ và cả sự sợ hãi từ người xung quanh. Có thời điểm, Godfrey thừa nhận ông chỉ muốn thu mình lại, tránh xa thế giới bên ngoài để không phải chịu thêm tổn thương.

Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, ông bắt đầu hình thành một lựa chọn quan trọng không để định kiến quyết định giá trị của mình.

Viết lại số phận của chính mình

Bước ngoặt đến vào năm 2002, khi Godfrey Baguma tham gia một cuộc thi kỳ lạ tại Uganda mang tên "Người đàn ông xấu xí nhất thế giới" và giành giải nhất. Danh xưng tưởng chừng gây tổn thương lại bất ngờ khiến ông được chú ý rộng rãi.

Thay vì phủ nhận hay trốn tránh, Godfrey chọn cách đối diện. Ông nhìn nhận danh hiệu ấy như một phần của số phận, đồng thời là cơ hội để bước ra ánh sáng và kể câu chuyện của chính mình.

Sau này, ông được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp fibrodysplasia một căn bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển của mô và tế bào, khiến các bộ phận trên khuôn mặt bị biến dạng theo thời gian. Dù vậy, căn bệnh không đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể, cho phép ông tiếp tục cuộc sống và theo đuổi con đường riêng.

Thay vì thu mình trong mặc cảm, Godfrey Baguma lựa chọn đứng trên sân khấu cuộc đời theo cách của riêng mình. Ông bước vào nghệ thuật, trở thành ca sĩ, diễn viên hài và diễn giả truyền cảm hứng. Trên các sân khấu nhỏ, ông không chỉ mang tiếng cười mà còn mang theo câu chuyện về sự chấp nhận bản thân, về việc con người có thể tồn tại và tỏa sáng dù không giống "chuẩn mực" thông thường.

Ông từng chia sẻ: "Tôi nghĩ đây chính là con người mình. Nếu tôi đã đi đến được ngày hôm nay, điều đó có nghĩa tôi vẫn có giá trị theo cách riêng."

Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp, Godfrey Baguma còn xây dựng cho mình một mái ấm gia đình. Ông kết hôn với Namande Kate và cùng vợ nuôi dạy các con trong một cuộc sống giản dị nhưng ấm áp.

Ít ai biết rằng, ngay từ đầu mối quan hệ, ông đã từng thẳng thắn nói với vợ nếu cô cảm thấy không thể chấp nhận ngoại hình của ông, cô hoàn toàn có thể rời đi. Đó không phải lời bi quan, mà là sự thật ông đã quen chấp nhận từ cả cuộc đời bị đánh giá bởi vẻ ngoài.

Thế nhưng, Kate đã chọn ở lại. Cô từng chia sẻ rằng điều khiến cô gắn bó không phải khuôn mặt hay hình hài bên ngoài, mà là sự tử tế, chân thành và trái tim giàu yêu thương của người đàn ông ấy. Chính sự lựa chọn đó đã trở thành một trong những điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời Godfrey.

Năm 10 tuổi, những thay đổi trên khuôn mặt Godfrey bắt đầu trở nên rõ rệt hơn, khi vùng má xuất hiện khối u bất thường khiến gương mặt tiếp tục biến dạng. Sau này, ông được xác định mắc hội chứng hiếm gặp fibrodysplasia, với tỷ lệ cực thấp trong cộng đồng y khoa.

Nhưng thay vì để bệnh tật định nghĩa cuộc đời mình, Godfrey chọn cách định nghĩa lại chính bản thân. Ông không chỉ sống sót, mà còn sống một cuộc đời có ý nghĩa theo cách riêng làm nghệ thuật, truyền cảm hứng và xây dựng gia đình.

Từ một người từng bị coi là "không thuộc về xã hội", ông dần trở thành minh chứng sống cho việc con người có thể vượt qua định kiến nếu đủ mạnh mẽ để không buông bỏ chính mình.

Câu chuyện của Godfrey Baguma không chỉ là hành trình của một cá nhân đặc biệt, mà còn là lời nhắc mạnh mẽ gửi đến tất cả ngoại hình có thể khiến người ta chú ý, nhưng chỉ nhân cách và cách sống mới quyết định một con người sẽ được nhớ đến như thế nào.