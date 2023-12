Người đàn ông tử vong trong đám cháy kho chứa đồ lúc rạng sáng ở Long An

Ngày 4/12, các lực lượng chức năng TP Tân An, tỉnh Long An đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông chết cháy trong kho chứa đồ lúc rạng sáng ở hẻm 57, đường Nguyễn Văn Tạo, phường 4, TP Tân An.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, tại địa điểm trên, kho chứa đồ cũ của gia đình ông H. (46 tuổi) xảy ra hỏa hoạn.

Tại hiện trường, thi thể ông H. nằm trước cửa kho đồ cũ, bị cháy đen.

Theo người dân, sau khi phát hiện đám cháy, ông H. chạy đến dập lửa và có thể tử vong do bị điện giật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thi thể ông H. bị cháy đen. (Ảnh: Kiên Định)

Trước đó, hôm 16/11, tại Long An cũng xảy ra 2 vụ cháy khiến 2 doanh nghiệp thiệt hại nặng.

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, Công ty TNHH TM DV SX cơ khí Vĩnh Thái ở ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa cũng bị lửa bốc lên cháy dữ dội.

Đây là công ty chuyên sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay, cơ khí… nên chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Dù đã được lực lượng chữa cháy khống chế sớm, không để lây lan ra khỏi khu vực công ty, nhưng nhiều vật dụng trong công ty đã bị thiêu rụi.

Khoảng 14h cùng ngày, ở Công ty sản xuất bột gạo AVFS tại Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề.

Vào thời điểm trên, các công nhân đang làm việc thì nghe một tiếng nổ lớn trong khu vực sản xuất của xưởng, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Sau hơn 30 phút cháy, lực lượng cứu hộ, phòng cháy chữa cháy mới khống chế, không để ngọn lửa tiếp tục cháy lan ra toàn xưởng.

Khi đám cháy bùng lên, mọi người đều đã chủ động chạy ra khỏi xưởng kịp thời nên không ai bị thương. Tuy nhiên, đám cháy khiến nhiều bộ phận, thiết bị sản xuất trong xưởng bị hư hỏng hoàn toàn.