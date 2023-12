Đốt than sưởi ấm, 3 người ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu

Ngày 4/12, trả lời VTC News, ông Bùi Trọng Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 người trong 1 gia đình bị ngạt thở dẫn đến nhập viện.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đốt than trong lúc ngủ và đóng kín cửa để sưởi ấm cho cháu bé mới sinh. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện để cấp cứu”, lãnh đạo UBND xã thông tin thêm.

Nồi than được gia đình chị Tuyền đốt để sưởi ấm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các nạn nhân là chị Nguyễn Thị Anh Tuyền (27 tuổi, trú xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà) và con trai 13 ngày tuổi, bà Hoàng Thị Hồng (59 tuổi, mẹ ruột chị Tuyền).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày (4/12), khi mẹ chồng sang gõ cửa phòng chị Tuyền thì không thấy ai trả lời. Lo có chuyện chẳng lành, bà gọi con trai và hàng xóm phá cửa để vào.

Mở cửa phòng ra, họ phát hiện chị Tuyền cùng mẹ ruột và con trai nhỏ mới 13 ngày tuổi nằm bất tỉnh trên giường, bên cạnh có chậu than đang ấm.

Được biết, nơi xảy ra vụ việc là căn phòng chỉ rộng chừng 10m2 và đóng kín cửa.

Hiện chị Tuyền và bà Hồng đang trong tình trạng nặng, dự kiến sẽ cho chuyển lên tuyến trên. Cháu bé 13 ngày tuổi đang được cho thở oxy và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngành chức năng khuyến cáo, khi thời tiết trở lạnh, nhiều người có thói quen đốt than trong phòng kín để ngủ, tuy nhiên, cách sưởi ấm này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường, như cháy nhà do lửa bắn ra, nguy cơ bị bỏng, thậm chí gây tử vong, nguy kịch do ngộ độc khí than.