Người đàn ông trúng xổ số độc đắc 22 tỷ đồng, lúc đến đổi thưởng bị đại lý từ chối, tòa tuyên bố: “Người mua phải trả 207 triệu đồng”

Tháng 5/2022, trên đường đi làm về, một người đàn ông họ Tôn sống tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc quyết định dừng lại mua vé số để thử vận may. Ông bỏ ra 8 NDT (gần 30 nghìn đồng) cho tấm vé, rồi tiện tay bỏ vào túi quần. Tối hôm đó về nhà, do đãng trí, ông quên mất tờ vé số còn nằm trong túi và cho cả chiếc quần vào máy giặt.

Sáng hôm sau, khi xem kết quả quay số, ông Tôn không khỏi sững sờ khi phát hiện dãy số trên tấm vé mình mua trùng khớp với dãy số trúng giải độc đắc. Giải thưởng trị giá tới 6,4 triệu NDT (gần 24 tỷ đồng), một số tiền có thể thay đổi cuộc đời của bất kỳ ai.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ông Tôn vội vàng lục tìm tờ vé trong túi quần nhưng chỉ thấy những mảnh giấy rách nát, loang lổ vì đã bị giặt nước. Dù vậy, với niềm hy vọng mong manh, ông vẫn cẩn thận gom các mảnh giấy lại, rồi mang tới trung tâm xổ số địa phương để làm thủ tục nhận thưởng.

Tại trung tâm, nhân viên kiểm tra tờ vé và cho biết nó đã bị hư hỏng quá nặng, không thể nhận dạng đầy đủ các thông tin cần thiết như mã vạch, số sê-ri, thời gian phát hành. Theo quy định, vé số chỉ được công nhận hợp lệ khi còn nguyên vẹn, rõ ràng và có thể xác định chính xác các yếu tố này. Vì vậy, trung tâm tuyên bố tấm vé của ông Tôn không còn giá trị quy đổi.

(Ảnh minh họa)

Không chấp nhận kết quả, ông Tôn nhiều lần quay lại trung tâm vé số trong những ngày sau đó, mang theo các mảnh vé và trình bày rằng ông chính là người mua tấm vé trúng thưởng. Tuy nhiên, phía trung tâm vẫn giữ nguyên quan điểm, khẳng định rằng vé đã mất khả năng xác thực và không thể chứng minh mối liên hệ giữa ông với tấm vé trúng độc đắc.

Tin rằng mình đang bị đối xử bất công, ông Tôn đã quyết định khởi kiện trung tâm xổ số ra tòa án nhân dân tại Thượng Hải. Trong đơn kiện, ông yêu cầu cơ quan này phải chi trả toàn bộ giải thưởng 6,4 triệu NDT (gần 24 tỷ đồng) cho ông.

Để củng cố chứng cứ, ông Tôn bỏ ra 4.000 NDT (gần 15 triệu đồng) thuê một cơ quan thẩm định độc lập xác minh tờ vé. Theo kết quả giám định, một phần nhỏ của vé, chiếm chưa tới 1/5 diện tích, vẫn còn có thể đọc được một vài thông tin như dãy số trúng và một phần ký hiệu. Dựa trên dữ liệu bán vé từ cửa hàng nơi ông mua, ông tin rằng vé của mình hoàn toàn hợp lệ, chỉ bị hư hỏng do sự cố ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, đại diện phía trung tâm xổ số phản bác rằng kết luận thẩm định không đủ căn cứ pháp lý để chứng minh toàn bộ vé là thật. Phần thông tin còn lại đã bị rách, mờ, hoặc mất hẳn, không thể đối chiếu với hệ thống quản lý. Vì thế, họ không thể xác nhận đó chính là tấm vé trúng độc đắc trong kỳ quay số nói trên.

(Ảnh minh họa)

Theo quy định trong “Quy chế quản lý xổ số” của Trung Quốc, người trúng thưởng phải mang vé số nguyên vẹn, không rách, không nhàu, không phai mực đến điểm đổi thưởng được chỉ định trong vòng 60 ngày kể từ ngày quay số. Nếu quá thời hạn hoặc vé bị hư hỏng do bảo quản không đúng cách, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.

Bên cạnh đó, vé số là chứng từ đặc biệt được in trên loại giấy có mã hóa chống giả. Mỗi tấm vé chỉ có giá trị khi vẫn duy trì được tính toàn vẹn và dễ nhận biết. Trong trường hợp thông tin trên vé không còn đầy đủ, cơ quan tổ chức xổ số có quyền từ chối chi trả để đảm bảo tính minh bạch và phòng tránh gian lận.

Phán quyết cuối cùng của Tòa án Thượng Hải, Trung Quốc xác định ông Tôn không đáp ứng đủ điều kiện để nhận giải, vì tờ vé bị hư hỏng do lỗi chủ quan của người mua và không còn đủ yếu tố xác thực. Ngoài ra, ông còn phải gánh thêm chi phí kiện tụng trong vụ việc này là 56.000 NDT (khoảng 207 triệu đồng). Tuy nhiên, xét đến hoàn cảnh thực tế và thiệt hại mà ông Tôn đã phải chịu, tòa án ra phán quyết miễn phần phí pháp lý nói trên.

(Theo Baijiahao)