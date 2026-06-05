Người đàn ông trúng 27 tỷ đồng nhưng giấu con suốt nhiều năm, nghe lý do, nhiều người khen hết lời

Lý do phía sau quyết định ấy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Một người đàn ông họ Ngô ở Chiết Giang (Trung Quốc) mới đây bất ngờ trúng giải độc đắc xổ số trị giá 7,48 triệu NDT (khoảng 27 tỷ đồng). Theo truyền thông Trung Quốc, điều đáng chú ý là sau khi nhận thưởng, người cha này quyết định không kể cho con biết về khoản tiền khổng lồ mà gia đình vừa có được.

Lý do phía sau quyết định ấy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Được biết, ông Ngô vốn không phải người thường xuyên mua vé số. Hôm đó, ông ghé một điểm bán xổ số thể thao và được nhân viên giới thiệu một gói vé trị giá 88 NDT. Không ngờ chỉ với khoản tiền nhỏ này, ông lại trúng giải đặc biệt lên tới 7,48 triệu NDT. Tuy nhiên, thay vì vui mừng công khai với cả gia đình, ông chọn cách giữ kín chuyện này với các con.

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Đáng khen hay đáng chê?

Nhiều người cho rằng quyết định đó xuất phát từ một nỗi lo rất thực tế: trẻ em và thanh thiếu niên thường chưa đủ khả năng hiểu bản chất của những sự kiện có xác suất cực thấp như trúng xổ số.

Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ thường xây dựng cho trẻ niềm tin rằng thành quả đến từ sự cố gắng. Học tập chăm chỉ sẽ đạt điểm tốt. Lao động nghiêm túc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Đây là cách giúp trẻ hiểu mối liên hệ giữa nỗ lực và kết quả. Thế nhưng, một tấm vé số giá vài chục nhân dân tệ lại mang về số tiền lên tới hàng triệu tệ là câu chuyện rất khác.

Với nhiều trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, việc hiểu được khái niệm xác suất, thống kê hay những sự kiện cực kỳ hiếm gặp không hề đơn giản. Các em dễ nhìn nhận sự việc theo cách trực tiếp hơn: "Bố bỏ ra một ít tiền và nhận lại một số tiền khổng lồ". Nếu không được giải thích đầy đủ, trẻ có thể vô tình hình thành suy nghĩ rằng thành công và giàu có đến từ may mắn hơn là từ học tập, lao động hay tích lũy năng lực.

Đó cũng là lý do nhiều phụ huynh đồng tình với quyết định của ông Ngô.

Theo các chuyên gia giáo dục, điều quan trọng không phải là che giấu hay công khai chuyện trúng số, mà là cách cha mẹ giúp con hiểu đúng về tiền bạc. Trong thực tế, không ít người bỗng nhiên giàu lên nhờ trúng thưởng, thừa kế hoặc được đền bù giải tỏa đất đai. Thế nhưng không phải ai cũng giữ được khối tài sản ấy lâu dài.

Có người chỉ sau vài năm đã tiêu hết tiền, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần. Ngược lại, cũng có người biết tận dụng khoản tiền đó để đầu tư, học hỏi và tạo ra nhiều giá trị hơn trong tương lai.

Sự khác biệt nằm ở năng lực quản lý tài chính, kiến thức và tư duy chứ không đơn thuần ở số tiền đang sở hữu.

Các chuyên gia cho rằng đây mới là bài học quan trọng mà cha mẹ cần truyền cho con: tiền bạc có thể đến nhờ may mắn, nhưng để giữ được và phát triển nó cần năng lực thực sự.

Câu chuyện gợi nhớ đến ngụ ngôn nổi tiếng "Con ngỗng đẻ trứng vàng". Người chủ giàu lên nhờ mỗi ngày nhận được một quả trứng vàng từ con ngỗng đặc biệt. Vì lòng tham, ông ta giết ngỗng với hy vọng lấy hết số vàng bên trong, nhưng cuối cùng chẳng còn gì cả. Thông điệp của câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay: muốn có nhiều "trứng vàng", trước hết phải chăm sóc tốt "con ngỗng".

Trong giáo dục con cái cũng vậy. Thay vì chỉ tập trung vào việc kiếm được bao nhiêu tiền, cha mẹ cần giúp trẻ phát triển năng lực, phẩm chất, kiến thức và khả năng tư duy. Đó mới là nền tảng tạo ra giá trị bền vững trong tương lai.

Và có lẽ đó chính là lý do người cha trong câu chuyện quyết định giữ kín khoản tiền thưởng hàng chục tỷ đồng: ông không muốn con mình lớn lên với niềm tin rằng cuộc đời có thể đổi khác chỉ bằng một tấm vé số may mắn.

Ngược lại, một số ý kiến cho rằng giấu con không phải cách giáo dục tốt nhất. Theo họ, sớm hay muộn đứa trẻ cũng sẽ biết sự thật. Điều quan trọng là cha mẹ tận dụng chính câu chuyện này để dạy con về xác suất, may mắn và quản lý tài chính.

Nếu cha mẹ giải thích đầy đủ: Trúng số là sự kiện cực kỳ hiếm gặp. Không thể coi đó là kế hoạch làm giàu. Tiền có thể đến nhanh nhưng cũng có thể mất rất nhanh thì đây lại là một bài học tài chính thực tế và sinh động.



