Người đàn ông trả 19,5 triệu đồng để mua con bò dị tật ở lò mổ

Người đàn ông đã trả 19,5 triệu đồng để cứu sống con bò khỏi lò mổ và đưa về trang trại của mình nuôi dưỡng.

Chú bò giống Brahman này đã bị coi là vô dụng sau khi sinh ra với "dị tật xương dài" ở Kanchanaburi, miền tây Thái Lan vào năm 2018.

Nó bị nhốt trong một chuồng bẩn thỉu chờ bị giết thịt và thậm chí còn bị coi là không đủ tốt cho con người ăn.

Tuy nhiên, người nông dân tốt bụng địa phương Manop Donboonthai đã để ý đến nó. Ông đã trả 25.000 Baht (19,5 triệu đồng) để đưa con vật về trang trại của mình - nơi ông đặt tên cho con bò một cách trớ trêu là "Giant" (Người Khổng Lồ).

Đoạn clip ghi lại cho thấy nó chạy nhảy quanh sân với những con bò khác, mặc dù gặp khó khăn khi đi lại.

Con bò được giải cứu khỏi lò mổ. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Manop nói: "Tôi yêu Giant như một người bạn. Nó không làm gì nhiều và thích nằm xuống vì không thể đi xa. Nhưng nó ăn uống tốt và tôi biết nó rất hạnh phúc. Giờ tôi sẽ không bán nó với bất kỳ giá nào".

Người nông dân, một tín đồ của Phật giáo, tin rằng việc cứu Giant là một việc thiện mà ông sẽ được đền đáp. Ông cũng đã nhận nuôi một con trâu mù.

Manop nói thêm: "Tôi mua Giant để cứu nó khỏi bị đưa đến lò mổ. Tôi rất buồn cho nó và đã chăm sóc nó rất chu đáo.

Khi mọi người thấy nó dễ thương như thế nào, có người đã đề nghị mua nó với giá cao hơn tôi đã trả. Tuy nhiên, tôi đã từ chối vì biết họ sẽ không chăm sóc nó tốt. Chăm sóc Giant rất dễ, nó có thể ăn bất cứ thứ gì".

Giant đang mắc chứng dị tật xương dài, một căn bệnh không có cách chữa trị. Bệnh này do dinh dưỡng kém trong thời kỳ mang thai khi bò mẹ được cho ăn quá nhiều thức ăn ủ chua trong những tháng mùa đông.