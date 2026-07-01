Con bò 5 chân được trả 387 triệu đồng, người phụ nữ vẫn từ chối bán

Chủ sở hữu cho biết nhiều người đã trả giá cao để mua con bò sau khi nhìn thấy vẻ ngoài kỳ lạ của nó.

Gần đây, một con bò Simmental ở huyện Đông Phong, thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý vì được sinh ra với 5 chân.

Theo lời chủ nhân, bà Bai, con bò 4 tuổi này nặng hơn 227 kg. Nó được sinh ra với một chi thừa trên đầu và chi này đã phát triển cùng với cơ thể bò, tạo cho nó vẻ ngoài "5 chân" độc đáo.

Con bò 5 chân được trả 387 triệu đồng.

Con bò vẫn ăn uống và di chuyển bình thường mà không gặp vấn đề gì. Bà Bai đã nhận được những lời đề nghị lên tới hơn 100.000 Nhân dân tệ (387 triệu đồng) từ người mua và những người hiếu kỳ, nhưng bà đã từ chối tất cả vì tình cảm gắn bó với con vật và tuyên bố rằng sẽ không sử dụng nó để nhân giống.

Các chuyên gia từ Trung tâm Chăn nuôi huyện Đông Phong giải thích rằng đây có thể là trường hợp "đa chi".

Họ lưu ý rằng chi thừa này không lây nhiễm hoặc là dấu hiệu của bệnh tật, nhưng khuyên không nên ăn thịt từ chân thừa vì nó có tuần hoàn máu kém.