Harry và Meghan rớt giá

Liên quan đến việc Meghan Markle bị chê làm lố khi thuê cả đoàn xe hộ tống đi xem nhạc kịch vào ngày 10/4, Mark Karloff (48 tuổi), tay săn ảnh California với 17 năm kinh nghiệm kiêm dẫn chương trình Paparazzi Podcast, có đánh giá về mức độ hấp dẫn của vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đối với giới paparazzi hiện nay.

Ông Karloff chia sẻ với Techreport sự quan tâm của công chúng đối với vợ chồng Sussex tăng vọt vào năm 2020, khi họ từ bỏ nghĩa vụ trong Hoàng gia Anh và chuyển đến Mỹ định cư.

Harry và Meghan được cánh paparazzi "săn đón" nhất khi mới chuyển đến Mỹ vào năm 2020. Ảnh: Zumapress.com/Mega.

Ông giải thích vào thời điểm đó, Harry và Meghan khiến thế giới rúng động với quyết định táo bạo và việc họ chọn nơi nào để dừng chân ở Los Angeles (California, Mỹ) gây tò mò. Lúc này, giới săn ảnh lao vào cuộc truy đuổi với tâm trạng háo hức khám phá cuộc sống mới của cặp đôi hoàng gia thoát ly. Mark Karloff cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, theo ông Karloff, cánh paparazzi nhanh chóng thất vọng. Ông cáo buộc Harry và Meghan sắp đặt mọi thứ từ nơi họ xuất hiện đến những công việc từ thiện mà họ làm, thậm chí chuẩn bị sẵn cả nhiếp ảnh gia để ghi lại mọi khoảnh khắc.

“Tôi chụp ảnh họ tại một vài sự kiện khi họ mới đến. Sau đó, tôi nghĩ điều đó quá sức với tôi… Tôi tránh xa loại ảnh đó vì nó không độc quyền và không giúp tôi kiếm được nhiều tiền”, nhiếp ảnh gia kỳ cựu nói.

Vào năm 2020, ông Karloff tiết lộ bức ảnh rõ nét đầu tiên của Harry và Meghan tại biệt thự ở Montecito, California, có giá lên tới 100.000 USD.

Ông Karloff cho biết thêm sức hút của Harry và Meghan với công chúng giảm đáng kể theo thời gian. Hiện tại, nhu cầu chụp ảnh vợ chồng con trai út Vua Charles ở mức “thấp nhất mọi thời đại”.

“Theo kinh nghiệm của tôi, ở Mỹ, độ nóng của Harry và Meghan lắng xuống rất nhiều. Bây giờ họ không còn đáng để bận tâm và tiền công cũng không còn như trước nữa. Mọi người không còn quan tâm nhiều như trước nữa”, ông nhấn mạnh.

Ông Karloff chỉ ra các nhiếp ảnh gia vẫn chụp ảnh gia đình Sussex khi có cơ hội, nhưng không còn chủ động theo chân họ hay săn lùng khoảnh khắc độc quyền nữa. Tuy nhiên, ông lưu ý dù tình hình thay đổi, cặp đôi vẫn muốn nắm quyền kiểm soát, đặc biệt là Meghan.

Nguồn tin trong cuộc của The New York Post đồng tình với ông Karloff. Người này khẳng định vợ chồng Sussex dàn dựng nhiều buổi chụp ảnh ở Los Angeles và khu vực xung quanh. Một số nhiếp ảnh gia tại hiện trường là do họ sắp xếp từ trước.

Đại diện của gia đình Sussex không bình luận gì trước cáo buộc thuê người chụp ảnh giả danh paparazzi.

Harry và Meghan bị tố thích kiểm soát tình hình, chủ động thuê nhiếp ảnh gia chụp hình mỗi khi xuất hiện công khai. Ảnh: NY Post.

Tháng 5/2023, Harry và Meghan bị cuốn vào cuộc rượt đuổi bằng xe hơi của paparazzi sau khi rời Nhà hát Ziegfeld ở Midtown, Manhattan (New York). Đôi vợ chồng nổi tiếng mô tả vụ việc là “gần như thảm họa”.

Tuy nhiên, các nguồn tin cảnh sát sau đó cho biết thực tế ít kịch tính hơn nhiều, chỉ kéo dài khoảng một giờ.

Sau cùng, vợ chồng Sussex không làm đơn khiếu nại, nhưng Sở Cảnh sát New York thông báo họ sẽ được tăng cường an ninh trong những chuyến đi tới thành phố New York trong tương lai.

Đúng như thông báo, khi Meghan đến nhà hát Majestic ở Quảng trường Thời đại để xem nhạc kịch vào ngày 10/4, trong đoàn hộ tống gồm 4 xe hơi, chiếc không có biển số là của Sở Cảnh sát New York.