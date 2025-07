Người đàn ông ôm ngực bật khóc khi nhận cứu trợ giữa vùng lũ Nghệ An: "Nhà cửa còn gì đâu, trắng tay rồi"

Những ngày qua, trận lũ lịch sử tại miền Tây Nghệ An đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề. VOV cho hay, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đến 17h ngày 26/7, tỉnh Nghệ An có 6.629 nhà bị thiệt hại, trong đó có 377 nhà bị sập, vùi lấp và cuốn trôi; 1387 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 4.865 nhà bị ngập sâu thiệt hại, tài sản bị trôi, hư hỏng sau khi nước rút; 25 điểm trường, hơn 3.538 ha, hơn 3026 ha và hơn 7.281 ha cây trồng hàng năm bị thiệt hại. Hơn 934ha rừng bị đổ gãy và 1.291 con bị chết cùng nhiều thiệt hại khác.

Đến ngày 26/7, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động 16.816 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, lực lượng của Bộ CHQS: 3.850 lượt người; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: 2.550 lượt người; Lữ đoàn 324: 2.450 lượt người; Lữ đoàn 206: 150 lượt người; Dân quân tự vệ: 7.816 lượt người.

Sau nhiều ngày bị chia cắt, quốc lộ 7A đi qua các xã vùng lũ miền Tây Nghệ An đã thông tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả sau lũ cũng như công tác cứu trợ.