Người đàn ông lái BMW bị tai nạn, yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường nhưng không được: Tòa án khẳng định đã làm đúng luật

Theo Sohu, vào khoảng cuối năm 2023, thông tin “Một người đàn ông lái BMW bị tai nạn nhưng không nhận được bồi thường từ công ty bảo hiểm” đã thu hút sự chú ý của truyền thông nước này.

Theo đó, vào ngày 3/11/2023, đang lái chiếc xe BMW di chuyển từ nhà đến cơ quan, anh Trần (Nam Ninh, Trung Quốc) va chạm với một chiếc ô tô khác. Vụ việc khiến chiếc xe BMW của anh bị vỡ và bung hết phần cản trước. Một phần thân vỏ trước bị móp. Rất may vụ va chạm không gây thương tích về người.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Trần đã đưa ô tô đến gara để sửa chữa. Đồng thời, người đàn ông này làm các thủ tục liên quan gửi công ty bảo hiểm để được hỗ trợ bồi thường.

Theo lời kể của Trần, từ khi mua chiếc xe này từ năm 2012, anh đã mua đầy đủ các loại bảo hiểm và đóng tiền đều đặn hàng năm. Tuy nhiên, sau khi gửi yêu cầu được bồi thường, anh lại nhận được thông báo từ chối bồi thường. Theo đó, nội dung bản thông báo nêu rõ anh Trần đã vi phạm hợp đồng bảo hiểm. Nên công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh Trần đọc lại kỹ bản hợp đồng đã ký kết với công ty bảo hiểm. Song anh không phát hiện mình vi phạm điều khoản nào. Nóng lòng muốn hiểu rõ mọi chuyện, người đàn ông này liên hệ với công ty bảo hiểm. Ở đầu dây bên kia, nhân viên công ty bảo hiểm cho biết theo dữ liệu công ty thu thập được, ở thời điểm xảy ra vụ việc anh không có giấy phép lái xe theo đúng quy định của pháp luật nước này.

Công ty còn cho biết giấy phép lái xe của người đàn ông này đã bị cảnh sát thu giữ do vi phạm luật giao thông theo khoản 3 điều 91 Luật An toàn Giao thông Đường bộ của Trung Quốc. Thậm chí, do 2 lần vi phạm vượt quá nồng độ cồn khi điều điều khiển ô tô chỉ trong 1 năm, anh còn đang trong thời gian bị cấm lái xe. Nhưng người đàn ông này vẫn cố tình điều khiển phương tiện trên đường và tiếp tục gây ra tai nạn.

Trước lý lẽ này, anh Trần cho biết do lúc đó có việc gấp cần ra ngoài, lại không thể bắt được xe công nghệ. Anh buộc phải lái xe đến điểm hẹn để giải quyết công việc. Anh cho biết trong vụ va chạm này, anh đang điều khiển phương tiện đi đúng làn đường, đúng tốc độ. Xe của chủ phương tiện kia đi sai luật nên mới gây ra va chạm này. Chính vì thế, anh cho rằng bản thân vẫn nhận được đền bù. Anh ước tính số tiền nhận được có thể lên đến 100.000 NDT (gần 350 triệu đồng).

Tất nhiên, công ty bảo hiểm sẽ không chấp nhận lập luận này. Họ chỉ làm đúng theo quy định của hợp đồng. Chính vì không lấy được tiền đền bù, anh Trần quyết định khởi kiện công ty bảo hiểm ra Tòa án địa phương.

Sau một thời gian làm việc, tòa án xác định người đàn ông sẽ không nhận được khoản bồi thường nào từ phía công ty bảo hiểm. Bởi ở thời điểm xảy ra vụ việc, nguyên đơn đang bị thu giữ bằng lái và còn bị cấm lái xe. Việc anh Trần vẫn cố tình lái xe trong tình huống này, dẫu đi đúng luật vẫn sẽ không nhận được khoản bồi thường nào.

Thẩm phán khẳng định, trong trường hợp này anh Trần bị coi như không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Việc làm này là vi phạm luật an toàn giao thông nên công ty bảo hiểm từ chối bồi thường là hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng, tòa án bác bỏ đơn kiện công ty bảo hiểm của anh Trần.

Thẩm phán tham gia vụ kiện này cho biết khi mua bất kỳ loại bảo hiểm, ngoài việc đóng tiền theo quy định, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin của sản phẩm, các điều khoản có trong hợp đồng. Đặc biệt những nội dung liên quan đến trách nhiệm bảo hiểm và điều khoản từ chối bồi thường cần được chú ý.

Sau cùng, người tiêu dùng nên nâng cao hiểu biết của mình về các sản phẩm bảo hiểm để có thể bảo vệ được quyền và lợi ích của mình tốt hơn. Khi thực hiện mua bán và ký kết, bạn cần đọc kỹ các điều khoản hợp đồng. Đồng thời, các bản ghi âm, ghi hình và các bằng chứng khác trong quá trình mua bán cũng nên được lưu giữ lại để sử dụng sau này nhằm bảo vệ quyền lợi.

Đinh Anh (Theo Toutiao)