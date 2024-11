Người đàn ông đứng thẫn thờ giữa 2 chiếc xe, nhìn đến biển số tất cả "khiếp vía"

Nhân vật này chính là Minh Nhựa Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983) - phó TGĐ công ty nhựa Long Thành kiêm tay chơi siêu xe khét tiếng.

Mới đây, đại gia ngành nhựa đã đăng tải bức ảnh đứng giữa 2 chiếc Rolls-Royce của mình với gương mặt đầy suy tư. “Có những việc nhìn thì nghĩ khác nhau. Nhưng bản tính thì không hề khác. Đó là tính gì vậy nè?” - Minh Nhựa viết.

Minh Nhựa cùng 2 chiếc Rolls-Royce

Dù chưa rõ Minh Nhựa muốn nhắn gửi chuyện gì qua status so deep nhưng cư dân mạng tiếp tục trầm trồ về 2 chiếc xe, đặc biệt chú ý đến biển số xe. Bởi với hội mê xe, đôi khi chỉ cần nhìn biển số cũng hình dung được vài đường nét cơ bản về chủ sở hữu.

Cụ thể chiếc màu đen là Rolls-Royce Ghost mang biển số 56S - 3838 còn chiếc màu trắng là Rolls-Royce Spectre chạy điện, có biển số 51L - 038.38. Cả hai biển số đều có “3838”, được các diễn đàn biển số xe diễn giải rằng đây là dãy số mang ý nghĩa “tài phát, tài phát”.

Không dừng lại ở đó, đuôi số 3838 còn được xem là hiện thân của "ông Địa nhỏ" - vị thần chuyên cai quản điền trạch, nhà cửa trong quan niệm của người phương Đông. Do đó, con số 38 được cho là mang ý nghĩa thu hút tài lộc, đem đến cuộc sống an lành, may mắn và thuận lợi.

Trong Kinh Dịch, số 38 tương ứng với quẻ Hỏa Địa Tấn. Đây là quẻ Đại cát, chỉ vận số có nhiều thay đổi tích cực, tương lai sự nghiệp tươi sáng, mọi mong cầu đều thành công.

Với những ý nghĩa phong thuỷ này, biển 3838 được cho là có mức giá khá đắt đỏ, lên đến hàng trăm triệu đồng. Xét về mọi mặt, chỉ cần nhìn qua biển số 2 chiếc xe của Minh Nhựa cũng đủ để tiết lộ thân phận không phải dạng vừa của chủ xe.

Đây cũng là lý do cư dân mạng để lại bình luận bàn tán về biển số 2 chiếc xe sang của Minh Nhựa: “38 - Hoả Địa Tấn - Đại Cát. Người giàu thể hiện ở cả số xe luôn ạ!”, “Nhìn biển số của 2 giai đoạn quá xịn luôn anh”, “Thời gian trôi qua, nhưng cái biển số thì giống nhau”, “Trời ơi! 03838 mê quá anh ơi!”,...

Chiếc Rolls-Royce Ghost gắn bó với Minh Nhựa 14 năm qua

Về giá trị vật chất, giá 2 chiếc xe Rolls-Royce của Minh Nhựa cũng là dãy nhiều chữ số.

Chiếc Rolls-Royce Ghost của đại gia ngành nhựa thuộc Series I, là mẫu xe gắn bó lâu nhất với anh trong dàn xe sang. Bởi đa số xe của Minh Nhựa thường được bán đi sau một thời gian sử dụng, chỉ có chiếc Ghost này vẫn được giữ lại đến bây giờ. Năm 2010 - thời điểm Minh Nhựa mua chiếc Rolls-Royce Ghost này, giá của nó rơi vào khoảng 20 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce Spectre là cái tên mới nhất trong BST siêu xe của Minh Nhựa, được tậu vào cuối tháng 6/2024. Giá bán khởi điểm của xe được công bố ở mức khoảng 18 tỷ đồng còn xe của Minh sau khi độ được cho là trị giá 25 tỷ đồng.

Vợ chồng Minh Nhựa đi nhận chiếc Rolls-Royce Spectre

Minh Nhựa vẫn luôn được biết đến là tay chơi siêu xe “có số má” ở Việt Nam. Anh được cho là sở hữu nhiều mẫu siêu xe hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng như Pagani Huayra trị giá trên 70 tỷ đồng, McLaren Elva có giá gần 150 tỷ đồng,.. Trước đó, Minh Nhựa từng sở hữu một số xe như Lamborghini Aventador SV khoảng 40 tỷ đồng, Bugatti Veyron khoảng 50 tỷ đồng,...

Minh Nhựa cùng một số chiếc xe của mình