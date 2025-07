Người đàn ông bị điện giật tử vong khi giúp em gái xây nhà

Chiều 7/7, tại khu phố 14, phường Tiến Thành , tỉnh Lâm Đồng , đã xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh N.N.C. (28 tuổi), trú thôn Phú Phong, xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng). Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, anh C. cùng cha ruột đến nhà em gái để phụ giúp thi công xây dựng . Trong lúc làm việc, anh C. không may bị điện giật .

Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng anh C. đã không qua khỏi.

Thi thể nạn nhân được xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận đưa về quê nhà để lo hậu sự.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để ghi nhận, điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.