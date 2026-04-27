Người đàn ông bắt được con cá mú khổng lồ nặng 250kg trên biển

Một nhóm ngư dân địa phương đã làm nên lịch sử khi đánh bắt được một con cá mú khổng lồ, một loài cá biểu tượng của biển Venezuela, nặng tới 250 kg. Vụ đánh bắt kỷ lục này diễn ra ở vùng biển giữa Chichiriviche và Boca de Tocuyo, thuộc đô thị Monsenor Iturriza, nằm trên bờ biển phía đông của bang Falcón.

Do kích thước quá lớn, các ngư dân cần phải nhờ người giúp vận chuyển con cá mú khổng lồ từ bãi biển về làng.

Con cá mú khổng lồ nặng 250kg.

Chuyến đi đánh cá do ngư dân nổi tiếng "Negro Kay" đến từ Chichiriviche dẫn đầu, người đã câu được con cá mú khổng lồ.

Một clip đã được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nỗ lực tập thể và niềm vui của các ngư dân khi bắt được con cá. Mẻ cá này không chỉ là thành tích cá nhân của ngư dân và nhóm của Negro Kay mà còn là một cột mốc quan trọng đối với cộng đồng ngư dân địa phương.

Cá mú là một loài sinh vật biển sống ở phía tây Đại Tây Dương, từ bờ biển Brazil đến Vịnh Mexico. Loài cá này có thể đạt chiều dài lên đến 270 cm và nặng tới 300 kg, thức ăn chủ yếu là cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm.

Bên cạnh kích thước ấn tượng, cá mú còn được coi là có giá trị dinh dưỡng và thương mại to lớn, trở thành báu vật của biển cả đối với cộng đồng ngư dân trong khu vực.