Người đàn ông 40 tuổi, chỉ làm 5 giờ/tuần, kiếm được 3 tỷ/tháng từ thu nhập thụ động cảnh báo: NGỪNG tin vào 3 lời nói dối này, tiền sẽ tới

Tác giả của bài viết là Graham Cochrane, tác giả cuốn sách có tên "How to Get Paid for What You Know" và là huấn luyện viên kinh doanh cho hơn 2.800 khách hàng trên toàn thế giới. Dưới đây là chia sẻ của anh về nghề nghiệp, rất đáng suy ngẫm.

***

Vào năm 2009, sau khi bị cho thôi việc, tôi bắt đầu viết blog âm nhạc như một nghề tay trái. Khi đó, tôi không biết gì về kinh doanh.

Hiện tại, tôi đã xây dựng nên hai doanh nghiệp trực tuyến trị giá hàng chục triệu USD - một công ty giáo dục âm nhạc và một thương hiệu huấn luyện kinh doanh. Cả hai công việc này mang lại cho tôi khoảng 160.000 USD (khoảng 3.8 tỷ đồng) thu nhập thụ động mỗi tháng.

Tôi đã học được rất nhiều điều về những thứ cần thiết để tạo ra một doanh nghiệp mang lại lợi nhuận cao. Tôi luôn nói với mọi người rằng nếu họ muốn bắt đầu một công việc tay trái hay sau này biến nó thành một công việc toàn thời gian, vậy thì có ba lời nói dối mà họ cần phải ngừng tin vào.

Graham Cochrane

Lời nói dối số 1: Bạn phải làm việc nhiều giờ mới có được thu nhập khổng lồ



Khi mới bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình, mọi người thường nhấn mạnh với tôi về tầm quan trọng của "sự hối hả và vất vả". Họ không ngừng nói về thời gian làm việc 80 giờ một tuần và cả việc họ mang theo máy tính xách tay đi khắp mọi nơi.

Nhưng vì đã là một người chồng, một người cha, tôi không khao khát lối sống đó. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng đó là không bao giờ làm việc quá 40 giờ một tuần, bao gồm cả việc không làm đêm hay cuối tuần, và dần dần cắt giảm thời gian đó xuống chỉ còn 5 giờ một tuần.

Tất cả là nhờ vào một nguyên tắc mà tôi học được có tên là "Định luật Parkinson", nó nói rằng công việc sẽ tự mở rộng để lấp đầy khoảng thời gian được phân bổ để hoàn thành nó.

Có nghĩa là, nếu bạn thực sự tập trung và dành cho mình 40 giờ một tuần để hoàn thành một việc gì đó, vậy thì bạn sẽ chỉ mất 40 giờ. Nếu bạn cho mình 80 giờ để hoàn thành vậy thì bạn sẽ phải mất 80 giờ. Việc tạo ra giới hạn về thời gian sẽ buộc bạn phải sáng tạo và tập trung.

"Nếu bạn thực sự tập trung và dành cho mình 40 giờ một tuần để hoàn thành một việc gì đó, vậy thì bạn sẽ chỉ mất 40 giờ"

Lời nói dối số 2: Bạn cần một đội ngũ với rất nhiều con người



Tôi không phản đối việc thành lập một nhóm (bản thân tôi hiện đang làm việc với một nhóm nhỏ gồm các cộng tác viên bán thời gian), nhưng bạn không cần một nhóm để mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Tôi đã tự mình điều hành công việc kinh doanh đầu tiên của mình trong bốn năm trước khi thuê nhân viên đầu tiên. Và tôi kiếm được khoảng 250.000 đô la (khoảng 6 tỷ đồng) một năm. Khi tôi chuyển sang làm huấn luyện viên kinh doanh, tôi đã đạt được doanh thu hàng triệu USD trong năm đầu tiên mà không cần đến một cộng tác viên nào.

Bí quyết của tôi là tự động hóa. Tôi là người yêu thích các công cụ có thể xử lý hoạt động tiếp thị qua email, hội thảo trên web, phân phối sản phẩm và tạo nội dung. Bạn cũng có thể tìm kiếm cho mình những công cụ phù hợp, hãy để máy móc giúp đỡ bạn.

"Tôi là người yêu thích các công cụ có thể xử lý hoạt động tiếp thị qua email, hội thảo trên web, phân phối sản phẩm và tạo nội dung"

Lời nói dối số 3: Hạnh phúc của bạn sẽ tăng lên khi thu nhập của bạn tăng lên



Tôi nhận ra rằng đến một thời điểm nhất định, hạnh phúc của bạn không còn tăng theo thu nhập của bạn. Trên thực tế, hạnh phúc không thực sự không phải là nhận được, mà là cho đi.

Nghiên cứu cho thấy rằng khi chúng ta đưa tiền cho người khác, não của chúng ta sẽ giải phóng endorphin như dopamine và oxytocin. Các chuyên gia gọi nó là "hào quang của người cho đi".

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn cần nhận ra rằng mục tiêu cuối cùng không thể chỉ đơn giản là tiếp tục kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi lẽ nó sẽ không được thỏa mãn về lâu dài.

Thay vào đó, hãy bắt đầu nghĩ về cách bạn có thể cống hiến cho cộng đồng của mình. Cá nhân tôi cho rằng đây là lý do đẹp đẽ và động lực nhất để xây dựng một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận cao.

Theo CNBC