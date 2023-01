Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm

Thời tiết nắng ấm, trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Quý Mão 2023 (ngày 22 và 23-1) hàng chục ngàn người dân địa phương và du khách thập phương đã đổ về đền ông Hoàng Mười , huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đi lễ.

Được biết, đền ông Hoàng Mười nằm ở địa phận làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo ghi chép, đền được xây dựng vào năm 1634, từ thời Hậu Lê. Trải qua lịch sử, đền bị phá huỷ. Năm 1995, đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An. Đền được phục dựng theo quy mô truyền thống, gồm tam quan, tắc môn, đài trung thiên, lầu cô, lầu cậu. Tại đền, hiện còn giữ 21 đạo sắc phong, bản thần tích chữ Hán và hệ thống tượng có giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao.

Theo nhân gian kể lại ông Hoàng Mười là nhân vật huyền thoại, được giáng trần để giúp đời. Người dân xứ Nghệ cũng lưu truyền các truyền thuyết về lai lịch, thân thế, sự nghiệp của ông Hoàng Mười với những nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam. Có người cho rằng Ông Hoàng Mười là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên Đế Đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên. Theo lệnh thiên đình, ông giáng trần để giúp dân, giúp nước. Còn theo lời kể ở vùng Hà Tĩnh, ông Hoàng Mười chính là Lê Khôi, vị tướng tài, cháu ruột và là người theo Lê Lợi chinh chiến trong mười năm kháng chiến chống quân Minh.

Theo một truyền thuyết khác, ông giáng xuống trần và trở thành Uy Minh Vương Ly Nhật Quang, con trai Vua Lý Thái Tổ, cai quản châu Nghệ An. Ngoài thờ ông Hoàng Mười, đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ, mà người đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Từ nhiều năm nay, đền ông Hoàng Mười là điểm đến tâm linh của hàng chục ngàn người dân trong nước vào dịp đầu xuân, năm mới. Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cảnh người dân đi lễ đền ông Hoàng Mười dịp đầu năm.

Người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười

Clip người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười dịp đầu năm

Người dân mang theo lễ vật khi đi lễ.

Người dân chuẩn bị đồ lễ trước khi vào thắp hương.

Người dân đang nhờ làm tấu sớ trước khi vào thắp hương.

Người dân chen chân đi lễ đầu năm tại đền ông Hoàng Mười.

Người dân thắp hương làm lễ tại đền ông Hoàng Mười.

Người dân thành kính dâng hương trong đền.

Người dân làm lễ trong đền.