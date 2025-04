Người dân Hà Nội di chuyển ra sao khi thành phố đón khách quốc tế?

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự giao thông trong những ngày Hà Nội đón tiếp các đoàn khách quốc tế, Công an TP Hà Nội thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường, trong hai khung giờ cụ thể: từ 10 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 14/4 và từ 8 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 15/4.

Theo đó, trong thời gian trên, các phương tiện như xe ô tô tải có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách, xe taxi sẽ bị tạm cấm lưu thông (trừ một số phương tiện phục vụ nhiệm vụ đặc thù như xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe xử lý sự cố, xe chạy tuyến cố định).

Đồng thời, các loại xe ô tô và xe mô tô cũng sẽ bị hạn chế hoạt động trong phạm vi các quận, huyện: Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh.

Để đảm bảo giao thông được thông suốt, thành phố đã bố trí các phương án phân luồng cụ thể như sau:

Với các phương tiện đi từ Quốc lộ 5 hướng về các tỉnh phía Nam (qua Quốc lộ 1A, 1B), có thể di chuyển theo hướng cầu Thanh Trì – Pháp Vân – Quốc lộ 1B. Nếu đi qua cầu Vĩnh Tuy, có thể chọn các tuyến như Minh Khai – Ngã tư Vọng – Giải Phóng – Đỗ Mười; hoặc Minh Khai – cầu Mai Động – Tam Trinh – Đỗ Mười – Quốc lộ 1A, 1B; hoặc đường gom Vành đai III và ngược lại.

Các xe từ Quốc lộ 5 đi về phía Bắc (như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên...) có thể theo lộ trình: Quốc lộ 5 – Nguyễn Văn Linh – Lý Sơn – cầu Đông Trù – Trường Sa – Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 2; hoặc đi theo hướng cầu Thanh Trì – cầu Phù Đổng – Quốc lộ 3 và tiếp tục hành trình.

Đối với các phương tiện từ các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam...) muốn đi lên phía Bắc (Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc...), có thể lựa chọn lộ trình: Đỗ Mười – Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Tỉnh lộ 70 – Phùng Hưng – Xa La – Văn Phú – Lê Trọng Tấn – Tỉnh lộ 70 – Nhổn – Quốc lộ 32 – cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà. Thành phố cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua tuyến Vành đai III, cầu Thăng Long, Võ Văn Kiệt trong thời gian này.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng, đồng thời chủ động lựa chọn thời điểm và tuyến đường phù hợp để tránh ùn tắc. Trong trường hợp gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện cần nhanh chóng giảm tốc độ, đi sát lề phải hoặc rẽ vào các tuyến đường ngang gần nhất để nhường đường.