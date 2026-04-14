Người có khoản nợ quá hạn tại MB chú ý!

Trước tình trạng các hành vi lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (MBAMC), trực thuộc Ngân hàng TMCP Quân Đội, vừa phát đi khuyến cáo tới khách hàng về việc thanh toán các khoản nợ quá hạn, đồng thời đưa ra hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo giao dịch an toàn và đúng quy định.

Theo MBAMC, để hoàn thành nghĩa vụ thanh toán một cách minh bạch, khách hàng nên ưu tiên các phương thức chính thống. Cụ thể, việc chuyển khoản chỉ nên thực hiện vào tài khoản thanh toán đứng tên chính khách hàng tại Ngân hàng Quân đội (MB).

Ngoài ra, khách hàng có thể đến trực tiếp quầy giao dịch của ngân hàng để thanh toán hoặc gọi đến tổng đài 1900 545426 để kiểm tra chính xác số dư nợ trước khi thực hiện giao dịch.

Đáng chú ý, đơn vị này cảnh báo về sự gia tăng của các thủ đoạn giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng có thể giả danh nhân viên MBAMC, giả số tổng đài của Ngân hàng Quân đội (MB), thậm chí mạo danh cơ quan chức năng để liên hệ với khách hàng.

Trong nhiều trường hợp, chúng yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp vào tài khoản lạ hoặc tìm cách khai thác thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP.

Trước các rủi ro này, MBAMC khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay thông tin cá nhân qua điện thoại cho bất kỳ ai. Đồng thời, không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi chưa được xác minh chính thức.

MBAMC nhấn mạnh, đơn vị có thể liên hệ khách hàng để trao đổi về khoản nợ, nhưng “không bao giờ yêu cầu cung cấp OTP hoặc yêu cầu chuyển tiền ngay trong cuộc gọi”.

Trong trường hợp có nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, khách hàng được khuyến nghị liên hệ trực tiếp tổng đài hoặc đến làm việc tại hội sở MBAMC, cũng như các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Quân đội (MB) để xác minh thông tin.

Việc lưu giữ đầy đủ chứng từ giao dịch cũng được nhấn mạnh nhằm phục vụ đối chiếu khi cần thiết.